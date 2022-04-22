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Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Oy kullanacak Suriyeli sayısı açıklandı | Bakan Soylu'dan "mülteci" sorularına cevap

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Oy kullanacak Suriyeli sayısı açıklandı | Bakan Soylu’dan mülteci sorularına cevap

İşişleri Bakanı Süleyman Soylu, "900 bin Suriyeli mülteci vatandaş yapıldı?" ve "Yüz binlerce Suriyeli oy kullanacak" iftiralarına cevap verdi. Suriyeli mültecilere bayram izni olmadığını duyuran Bakan Soylu, Türk vatandaşı yapılan ve oy kullanma hakkına sahip Suriyeli sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin bayram ziyaretleri için ülkelerine dönüp tekrar Türkiye'ye geri gelmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına yönelik konuşan Bakan Soylu, "Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler, yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler, geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil." dedi.

SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK

Bakan Soylu'nun bayram ziyareti planı olan Suriyeli mülteciler için, "Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

KAÇ SURİYELİ VATANDAŞ OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 900 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğu iddialarına tepki gösterdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654." şeklinde konuştu.

"Kaç Suriyeli oy kullanacak?" sorusuna da cevap veren Bakan Soylu, "Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı." dedi.

Bakan Soylu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuka tüm kamu kuruluşları uymak durumunda. Kimsenin biz oy aldık istediğimizi yaparız gibi bir söz söyleme hakkı yok. Kısıtlar belli. Kurumlar hukuka uymazsa müeyyidelerle karşı karşıya kalır."

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