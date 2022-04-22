Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Oy kullanacak Suriyeli sayısı açıklandı | Bakan Soylu'dan "mülteci" sorularına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin bayram ziyaretleri için ülkelerine dönüp tekrar Türkiye'ye geri gelmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına yönelik konuşan Bakan Soylu, "Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler, yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler, geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil." dedi.