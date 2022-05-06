İşte muhalefetin göçmen üzerinden Türkiye’ye kurmak istediği tuzak! Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür açıkladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son dönemde yaşanan olaylara, algı operasyonlarına ve ortaya atılan çirkin iddialara dair kritik tespitlerde bulundu.

İşte Mahmut Övür'ün o açıklamaları:

"FELAKET BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öyle bir felaket bir durumla karşı karşıyayız ki, bence bu Türkiye'deki muhalefet siyaset üretemedikleri için böyle bir konuyu da bence iğrenç ve ırkçı bir şekilde kullanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener hepsi kullanıyor. 2018 seçimlerinden beri zaman zaman kullandılar tutmadı.

"ÇİRKİN ŞEKİLDE KULLANIYORLAR"

Şimdi bunu 2023 seçimlerine giderken çok daha çirkin bir şekilde kullanmaya başladılar. Filimler falan yapıyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakamları veriyor. Ben defalarca da yazdım. Doğrudur belki bir iletişim eksikliği var ama şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor; bazı muhalifler ne derseniz deyin inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar ve daha doğrusu çarpıtmak istiyorlar.