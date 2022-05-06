Berat Albayrak’ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural A Haber’e konuştu: Harika bir duyguydu Albayrak’a teşekkür ederim

Trabzonspor'un şampiyon olduğu gece duygusal bir hikayenin de yazılmasına vesile oldu.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan ettiği maçta stadyumdaki yoğunluk nedeniyle içeri giremeyen bir engelli vatandaşı kendi locasında misafir etti. O genç ise yaşadıklarını 'Harika bir duyguydu' sözleriyle anlattı.