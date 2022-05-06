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Berat Albayrak'ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural A Haber'e konuştu: Harika bir duyguydu Albayrak'a teşekkür ederim

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Berat Albayrak’ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural A Haber’e konuştu: Harika bir duyguydu Albayrak’a teşekkür ederim

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, engelli bir vatandaşın büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Biletlere olan yoğun ilgi nedeniyle stadyuma giremeyen engelli vatandaş Emre Vural, bizzat Berat Albayrak tarafından kendi locasında ağırlandı. Vural o anlarda yaşadığı duyguları A Haber'e anlatırken Albayrak'a teşekkür etti. İşte Vural'ın o sözleri...

Trabzonspor'un şampiyon olduğu gece duygusal bir hikayenin de yazılmasına vesile oldu.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan ettiği maçta stadyumdaki yoğunluk nedeniyle içeri giremeyen bir engelli vatandaşı kendi locasında misafir etti. O genç ise yaşadıklarını 'Harika bir duyguydu' sözleriyle anlattı.

Berat Albayrak’ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural A Haber’e konuştu BERAT ALBAYRAK'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ENGELLİ GENÇ EMRE VURAL A HABER'E KONUŞTU

"HARİKA BİR DUYGUYDU"

Yaşananları A Haber ekranlarında anlatan engelli Trabzonspor sevdalısı Emre Vural, Berat Albayrak'a teşekkür ederek duygularını paylaştı. Şampiyonluğu uzun zamandır beklediğini dile getiren Vural, duygulandıran sözler söyledi. Vural yoğun talep nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını ama maçı izlemeyi çok istediğini ifade etti. Koridorda Albayrak'la karşılaştığını ve durumu kendisine ilettiğini belirten Vural "Locasında beni misafir etti. Birlikte maçı izledik. Bu harika bir duyguydu." dedi.

"O GÜN YÜRÜMEYİ DEĞİL ŞAMPİYONLUĞU SEÇERDİM"

Vural ayrıca 30 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyerek "O gün ayağa kalkıp yürümeyi mi yoksa Trabzonspor'un şampiyonluğunu istersin deselerdi, şampiyonluğu seçerdim" diye konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA HAYALİNİ KURDUM"

Maç sonrası da Berat Albayrak'a teşekkür için bir paylaşımda bulunan engelli izleyici Emre Vural "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kendime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar. Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" ifadesini kullandı.

BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI STADYUMDA İZLEDİ

Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.

Berat Albayrak göz yaşlarını tutamadı BERAT ALBAYRAK GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Berat Albayrak’tan örnek davranış

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