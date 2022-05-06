Yalnız Kurt dizisi Türkiye'de bugün yapılmak istenen mülteci provokasyonuna böyle ışık tutmuş! Oyunu haftalar öncesinden gördüler...
Türkiye genelinde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik başta bazı siyasi isimler söylemleriyle ülke genelinde provokasyonları ateşlenmeye çalışıyor. Bu sürece yönelik geçtiğimiz ay ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisindeki bir sahne yeniden akıllara geldi. Sevilen dizide Türkiye'nin belli bölgelerinde sergilenmeye çalışılan sığınmacı provokasyonu deşifre edilerek olaya dikkat çekilmişti. İşte Türkiye'den körüklenmeye çalışılan mülteci meselesinin gerçek yüzü ve Yalnız Kurt dizisindeki o sahne...
Türkiye sınırları içerisinde karışıklık çıkarmayı kendilerine hedef haline getirenler, son dönemde gündemden düşmeyen mülteci sorununu kaşıyarak sokakları harekete geçirmek istiyor.
AMAÇ PROVOKASYON VE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK
Türkiye genelinde olayların çıkması beklentisiyle yapılan provokatif hareketler sonrası sinsi planlar uygulanmaya başlayacak ve sonrasında Türkiye karıştırılmak istenecekti.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN IRKÇI SÖYLEMLER
Özellikle son dönemde ülke genelinde başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere çok sayıda siyasi isim mültecileri topluma hedef gösterdi.
YALNIZ KURT BİLDİ
ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin 12 Nisan tarihinde yayınlanan ve YouTube hesabında "İstanbul sokakları karışıyor" başlığıyla bölümünde yabancı odakların Türkiye'yi karıştırmak için yaptığı plan ortaya kondu. Ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekilen sahnede boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türk vatandaşını öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılarak ülke kaosa çekilmek isteniyor.
Yalnız Kurt'taki sahneye parmak basarak mülteci konusunun nasıl kaşınmaya çalıştığına yönelik bir köşe yazısı kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ olaya ilişkin detaylara yer verdi.
AMAÇ MÜLTECİ SORUNUNU KAŞIMAK
Aytuğ, Yalnız Kurt dizisinde Türkiye üzerinde kurgulanan provokasyon oyununun öngörüldüğünü yazarken, "Türkiye sınırları içinde karışıklık çıkarmak için fırsat kollayanlar bu kez de mülteci sorununu kaşıyıp duracak, olaylar çıkartacak ve halkın hassasiyetleri üzerinden sinsi planlarını uygulamaya sokacaklardı." ifadelerini kullandı.
İşte Aytuğ'un köşe yazısındaki detaylar:
Bundan iki hafta önce Atv'nin "haberci" dizisi Yalnız Kurt bu tehlikeli provokasyonu öngörmüştü. Türkiye sınırları içinde karışıklık çıkarmak için fırsat kollayanlar bu kez de mülteci sorununu kaşıyıp duracak, olaylar çıkartacak ve halkın hassasiyetleri üzerinden sinsi planlarını uygulamaya sokacaklardı. O yazının sonunu "Aman uyanık olalım" diye bağlamıştım.
Provokatörler bir yana, kendi vatanında huzurla yaşayamayan vatandaşların ipi iyice azıya alan mültecilere haklı tepkisini sadece "ırkçılık" diye nitelemek insafsızlık olur. Evet, dünyanın en vicdanlı, en insaflı, en misafirperver milleti olabiliriz. Ama bunun suiistimal edilmesine, kaos yaratmak için sinsice ellerini ovuşturanların ekmeğine yağ sürmesine izin veremeyiz. Bu iş artık beka sorunu haline gelmiştir.
Hükümetin, geri dönüş projesi için hayata geçireceği 8 madde perşembe günü Sabah gazetemizin manşetindeydi. Hepsini sonuna kadar destekliyorum. Bu insani proje hiç zaman kaybetmeden, bir an önce hayata geçirilmeli. Ama sağduyulu vatandaşımız da bu süreçte provokasyona gelmemeli, tahriklere kapılmamalı. Çünkü düşmanların istediği tam da bu...
IRKÇILIK 'SESSİZ İSTİLA' İLE KAŞINMAYA ÇALIŞILDI
Youtube'de yayımlanan ırkçı ve mülteci karşıtı "Sessiz İstila" isimli kısa filmin yapımcısı gözaltına alındı, Ümit Özdağ "Yapım masraflarını ben karşıladım" açıklaması yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Youtube'da "Sessiz İstila" ismiyle yayımlanan Suriyeli mültecileri hedef gösteren kısa film ile ilgili kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu ve "Militer Doktrin" isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.'nin gözaltına alındığını duyurdu.
ÜMİT ÖZDAĞ POLİS GİBİ KİMLİK SORMUŞTU
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin kuyumcu dükkanına girip kimlik ve ruhsat sormuştu.
HEPSİNİ GERİ YOLLAYACAĞIZ
"Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesi ile vatanlarına yollayacağız."
MUHARREM İNCE'DEN DESTEK
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Özdağ'ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" sözleriyle Özdağ'a destek vermişti.
KILIÇDAROĞLU DA GERİ YOLLACAĞINI DUYURDU
"Bu millete sözüm sözdür, en geç iki yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim." dedi.
AKŞENER: ESAD İLE ANLAŞACAĞIZ
Ülkemizde nüfusu en fazla olan göçmenler Suriyeliler. Biz Suriye'nin iç işlerine neden karıştık? 2-3 yıl önce Erdoğan'a beni Esad'la anlaşmak için gönder, bu insanları sağlıkla, barış içinde ülkelerine gönderelim bizde garantör olalım dedim. Biz iktidar olursak bunu yapacağım. Anlaşılacak ve Suriyeliler ülkelerine gönderilecek"
BAŞKAN ERDOĞAN 1 MİLYON SURİYELİ'NİN DÖNÜŞ PLANINI AÇIKLADI
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yandan briket evler inşaa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni proje ile 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak." dedi.
İŞTE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DÖNECEĞİ NOKTALAR
Özellikle Azez, Cerablus, ElBab, TelAbyad vea Resulayn başta olmak üzere daha önce13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşaa edilecek. 8 aşamadan oluşacak 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için planlanan proje şöyle işleyecek:
1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.
2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.
3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.
4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.
5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.
6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.
7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.
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