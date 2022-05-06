Yalnız Kurt dizisi Türkiye’de bugün yapılmak istenen mülteci provokasyonuna böyle ışık tutmuş! Oyunu haftalar öncesinden gördüler...

HEPSİNİ GERİ YOLLAYACAĞIZ

"Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesi ile vatanlarına yollayacağız."

MUHARREM İNCE'DEN DESTEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Özdağ'ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" sözleriyle Özdağ'a destek vermişti.