Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’tan örnek davranış: Trabzonspor maçında stadyuma giremeyen engelli vatandaşı locasında ağırladı

Maç sonrası Berat Albayrak'a teşekkür için bir paylaşımda bulunan engelli izleyici Emre Vural "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kenime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar... Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" ifadesini kullandı.