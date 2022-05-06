Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Kürtlere eziyet eden bir HDP var! Aileler vazgeçmeyecek

"AİLELER ÇOCUKLARINI İSİTOYOR"

Emin Pazarcı, "Öbür tarafta da gerçek Kürtler var onlar da 'Siz bizim hakkımızı hukukumuzu savunamazsın önce kaçırdığınız çocuklarımızı verin, elimizden aldığınız çocukları verin." diyorlar.

"FİİLİ SALDIRIYA VAR"

Bu tablonun hem terör örgütü PKK'yı ve siyasi uzantısını ciddi rahatsız ettiğini belirten Pazarcı, "Kapının önünde de çadır kurmuş durumdalar. Tabi bu rahatsızlık bugün fiili saldırıya dönüştü. İşte bu rahatsızlığın sonucu yani artık dayanamıyorlar artık bu konuda eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar." ifadelerine yer verdi.