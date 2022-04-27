Türk demokrasi tarihinin kara günü: 27 Nisan! e-Muhtıranın arka planında ne vardı?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"SON ÇIRPINIŞLARINDAN BİRİSİYDİ"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı : Bu bildiri aslında vesayet dönemi alışkanlıklarının son çırpınışlarından birisiydi. Çünkü belli bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri istediği gibi Türkiye'ye nizam ve intizam veriyorlardı.

Zaman zaman hükümetlere ayar çekmeye çalışıyorlardı. Olmazsa da darbe yapıyorlardı. Ama ilk çarptıkları kaya o dönemde Erdoğan oldu. Erdoğan hükümetine böyle bir e-Muhtırayla ayar vermeye çalıştılar.