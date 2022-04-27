27 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk siyasetinde kırılma noktası: 27 Nisan
Türk demokrasi tarihine "e-Muhtıra" olarak geçen ve hükümetin karşı açıklamayla bir "kırılma noktası" olan 27 Nisan e-Muhtırasının üzerinden 15 yıl geçti. Hükümetin muhtıraya yanıtını veren dönemin Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, o gece yaşananları anlattı.