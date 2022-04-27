Türk siyasetinde kırılma noktası: 27 Nisan

Türk demokrasi tarihine "e-Muhtıra" olarak geçen ve hükümetin karşı açıklamayla bir "kırılma noktası" olan 27 Nisan e-Muhtırasının üzerinden 15 yıl geçti. Hükümetin muhtıraya yanıtını veren dönemin Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, o gece yaşananları anlattı.

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