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Türk siyasetinde kırılma noktası: 27 Nisan

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Giriş: 27.04.2022 11:08
Türk demokrasi tarihine "e-Muhtıra" olarak geçen ve hükümetin karşı açıklamayla bir "kırılma noktası" olan 27 Nisan e-Muhtırasının üzerinden 15 yıl geçti. Hükümetin muhtıraya yanıtını veren dönemin Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, o gece yaşananları anlattı.
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Türk siyasetinde kırılma noktası
Türk siyasetinde kırılma noktası
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