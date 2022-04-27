Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi! Gizlenmek için hülle yapıyor

İki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan FETÖ okulu, ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren bir okul. Örgütün bölgedeki üniversitesi ise Burch ismiyle faaliyet gösteriyor.

OKUL KÜTÜPHANESİNDE FETÖ KİTAPLARI

Her ne kadar FETÖ ile olan bağları inkar edilse de, Saraybosna'daki Burch Üniversitesi'nin çevrimiçi kütüphanesinde elebaşı Fetullah Gülen'e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça onlarca kitap olduğu ortaya çıkmıştı.