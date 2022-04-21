Ukrayna savaşı ikinci aşamada! Putin’in stratejisi ne? A Haber sıcak bölgede

Mariupol'de bazı Ukraynalı askerler vardı orada bir çelik fabrikasında kalmışlardı yanında siviller de var. Bunların tahliyesi için dün akşam saatlerinde özel bir müzakere turuna çıkılacağını ve mahsur kalanları çıkarmak için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kiev'in güneyinde bulunan birçok alan vurulmaya devam ediyor.