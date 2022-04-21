Ukrayna savaşı ikinci aşamada! Putin'in stratejisi ne? A Haber sıcak bölgede
Ukrayna savaşında yeni bir aşamaya geçildi. Rus güçleri Donbas'a yoğunlaştı. Vladimir Putin "Donbas zaferini" 9 Mayıs'tan önce elde etmek istiyor. Peki sahada durum nasıl? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.
Rusya - Ukrayna savaşında 57. güne girildi. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştı.
Yeni aşamada neler yaşanıyor? Sahadaki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Özellikle Donbas bölgesinde Rusya'nın yoğun saldırıları başlamış durumda. Operasyonu ikinci aşamaya taşıdıklarını ifade etmişlerdi. Harkov, Luhansk, Mariupol'da şu an itibariyle çatışmalar sürüyor.
Mariupol'de bazı Ukraynalı askerler vardı orada bir çelik fabrikasında kalmışlardı yanında siviller de var. Bunların tahliyesi için dün akşam saatlerinde özel bir müzakere turuna çıkılacağını ve mahsur kalanları çıkarmak için çalışma başlatılacağı belirtildi.
Kiev'in güneyinde bulunan birçok alan vurulmaya devam ediyor.
Bucha'da yaşananlar ve Rus gemisinin vurulması müzakere sürecini sekteye uğratmış durumda. Rusya'nın talepleri alındı Ukrayna'nın vereceği cevap bekleniyor.
PUTİN'İN STRATEJİSİ NE?
Ukrayna ordusuna göre Putin sadece Donbas'ı istemiyor.
20 BİN SAVAŞÇI RUS SAFLARINDA
ABD'ye göre Libya ve Suriye'den 20 bin militan Donbas'a götürüldü.
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