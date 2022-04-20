Kuzey Irak’ta kahramanlığın görüntüsü! Harekattan çok özel görüntüler ilk kez A Haber'de
A Haber, Kuzey Irak'a devam eden Pençe Kilit harekatında çok özel görüntülere ulaştı. Destansı görüntüler ve ilk kez ele geçirilen silahların Ayrıntılarını A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.
Kahraman Mehmetçik operasyonlarını sürdürüyor. Girilmez denen yerlere girmeye inilmez denen yerlere inmeye devam ediyorlar.
Harekat yaklaşık 40 km genişlikte bir alanda yürütülüyor. Ana merkez Zap. Hedef 40 km'lik sınırda bir tampon bölge oluşturmak.
A Haber, Kuzey Irak'a devam eden Pençe Kilit harekatında çok özel görüntülere ulaştı. Destansı görüntüler ve ilk kez ele geçirilen silahların Ayrıntılarını A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.
Burası Linik Dağı. Zap'ın ana merkezi. Terör örgütünün adeta sığındığı alan.
Yaklaşık olarak 30 km'lik alan 2.500 metrelik yükseklik. Eteğiyle zirvesi arasında onlarca km'lik galeriler bulunuyor. Tüneller vasıtasıyla çıkabiliyorsunuz.
İşte F-16 savaş uçağımızın vurma anı.
Kuzey Irak'ta kahramanlığın görüntüsü
2.500 metre yükseklikteki dağın zirvesine asker böyle indirildi.
PKK'DAN İLK KEZ ELE GEÇİRİLEN SİLAH SİSTEMİ A HABER'DE
Bu silah PKK'dan ilk kez çıktı. ZAP'ta uzaktan kumandalı hidrolik bixi makineli tüfek ele geçirildi.
İşte ilk kez ele geçirilen kameralı ve akülü silah sistemi.
Suriye'de ABD'nin YPG'ye verdiği füze PKK mağarasında çıktı. PKK Kuzey Irak'ta NATO envanterindeki füzelerle saldırıyor.
İŞTE PKK'NIN 400 METRE KABLOLU EYP DÜZENEĞİ
Pençe Kilit harekatında çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.
Pilot, helikopter havada asılı haldeyken askerleri nasıl indiriyor? Destan yazan kahraman pilotlar A Haber'e anlattı.
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