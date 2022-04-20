Kuzey Irak’ta kahramanlığın görüntüsü! Harekattan çok özel görüntüler ilk kez A Haber’de

A Haber, Kuzey Irak'a devam eden Pençe Kilit harekatında çok özel görüntülere ulaştı. Destansı görüntüler ve ilk kez ele geçirilen silahların Ayrıntılarını A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

Burası Linik Dağı. Zap'ın ana merkezi. Terör örgütünün adeta sığındığı alan.

Yaklaşık olarak 30 km'lik alan 2.500 metrelik yükseklik. Eteğiyle zirvesi arasında onlarca km'lik galeriler bulunuyor. Tüneller vasıtasıyla çıkabiliyorsunuz.