Kara harekatı genişler mi? İşte Pençe-Kilit’in şifreleri

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu" başlatıldı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu.” ifadelerini kullandı. Peki Mehmetçik terör hedeflerini havadan ve karadan nasıl vuruyor? Kandil’in kilidi açılır mı? Bordo-berelilerin operasyonunda kara harekatı genişler mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN