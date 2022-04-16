Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşamını sürdüren 13 yaşındaki Emirhan, bulunduğu bölgede seçim afişlerini yırttığı iddiasıyla bir esnaf tarafından ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Alman polisi 13 yaşındaki Emirhan’ın boğazına dizleriyle bastırarak zorla polis aracına bindirildi. Ters kelepçe ile karakola götürülen Emirhan ve babası yaşadığı dehşeti, “Beni yere attılar, dizleriyle boğazıma bastılar, nefes alamadım.” diyerek A Haber’e anlattı.
Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş seçim afişlerini yırttığı iddiasıyla polis şiddetine maruz kaldı.
Bölge esnafının ihbarıyla Alman polisinin gözaltına aldığı Emirhan, 12 Nisan Salı günü polis ekipleri tarafından boğazına bastırılıp nefessiz bırakılarak karakola götürüldü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler 13 yaşındaki Emirhan'ın Alman polisinin acımasız şiddetine maruz kaldığı kaydedildi.
Emirhan Altıntaş ve baba Mustafa Ersen Altıntaş, yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı:
"BENİ YERE ATTILAR, DİZLERİYLE BOĞAZIMA BASTILAR, NEFES ALAMADIM"
Telefonumu aldılar, beni arabaya sokacaklardı, binmek istemedim. Beni yere attılar, dizleriyle boğazıma bastılar, nefes alamadım. Sokaktaki afişleri söktüğümüz iddiasıyla bir esnaf bizi şikayet etti. Polisin geleceğini biliyordum, geldiler ama beni hiç konuşturmadılar, iki polis üzerime oturdu ve hiçbir şey yapamadım.
Kendimi polislerden kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Zorla polis aracına bindirdiler ve karakola götürdüler beni. Polis arabasında beni aşağıladılar, hakaret ettiler. Bu arada arkadaşlarımı almadılar, sadece beni aldılar. Karakolda da bana hiçbir şey açıklama yapmadılar"
Emirhan'ın babası Mustafa Ersen Altıntaş ise olayla ilgili şunları kaydetti:
Kesinlikle bu olayın takipçisi olacağım, bu tür olayları haberlerde görüyorduk ve bu olay benim de başıma geldi. Çocuğumun psikolojisi açısından büyük şoktayız.
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