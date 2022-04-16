Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı

Emirhan Altıntaş ve baba Mustafa Ersen Altıntaş, yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı:

"BENİ YERE ATTILAR, DİZLERİYLE BOĞAZIMA BASTILAR, NEFES ALAMADIM"

Telefonumu aldılar, beni arabaya sokacaklardı, binmek istemedim. Beni yere attılar, dizleriyle boğazıma bastılar, nefes alamadım. Sokaktaki afişleri söktüğümüz iddiasıyla bir esnaf bizi şikayet etti. Polisin geleceğini biliyordum, geldiler ama beni hiç konuşturmadılar, iki polis üzerime oturdu ve hiçbir şey yapamadım.