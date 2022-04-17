Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınıyorum
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim." dedi. Başkan Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınayarak "Filistin'in her daim yayındayız" mesajını verdi.
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Temasa dair açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yapan Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim." ifadelerine yer verdi.
"İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDADIR"
Türkiye her daim Filistin'in yanındadır mesajını da veren Başkan Erdoğan, "Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim." cümlelerini kullandı.
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