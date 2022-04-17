Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırılarını kınıyorum

"İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Türkiye her daim Filistin'in yanındadır mesajını da veren Başkan Erdoğan, "Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim." cümlelerini kullandı.