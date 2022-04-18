Kudüs’te neler oluyor? A Haber'de bu sözlerle anlattı: Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri sustu! Türkiye susmadı

Son dakika haberi... İşgalci İsrail'in Filistin'deki zulmü sürüyor. Dünya gözünü Rusya - Ukrayna savaşına çevirmişken Kudüs'te tansiyon giderek artıyor. Peki bölgede son durum ne? Neler yaşanıyor? Akademisyen Dr. Jamad Amro, A Haber canlı yayınında anlattı. Amro, "Bombalıyorlar, vuruyorlar, kapıları kırıyorlar, içeri giriyorlar… Diğer yıllarda görüyorduk bunları ama bu kadar yoğun bu kadar rahat pervasızca davrandıklarını görmüyorduk." dedi. Amro, "Türkiye dediği zaman yapar. Türkiye bütün İslam alemini harekete geçirebilecek tek güç." ifadelerini kullandı.

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