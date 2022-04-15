Sebzelerin zam yolculuğu! Markette fiyatlar nasıl değişiyor?

Biz tüketici olarak değerimizi bilmeliyiz. Geçenlerde bir haber vardı 'tüketici cezası' diye. Tüketicinin gücü var. Biz eğer o gücü kullanırsak onlar panikleyecekler. Geçtiğimiz yıllarda salatalık ve benzeri ürünlerde bunu yaşadık. Kimse ürün almayınca ürünler kasada ürünler çürüyünce fiyatlar bir anda düştü. Şu anda marketler birbirlerinin fiyatlarını ve ürünlerini kontrol ediyormuş. Dolayısıyla bir tüketici olarak gücümü kullanalım."