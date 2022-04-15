Sebzelerin zam yolculuğu! Markette fiyatlar nasıl değişiyor?
Antalya'da tarladan İstanbul'daki raflara süren sebze meyve yolcuğunda fiyat artışları dikkat çekiyor. Dalından koparılan bir domates yüzde 400 fiyat artışıyla sofralara ulaşıyor. Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. Peki sebzelerin zam yolculuğu nasıl oluyor? Fiyatlar nasıl bu kadar yükseliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Şu anda hallerde bir indirim oldu ve bu olmaya da devam edecek. Çünkü sera üretiminden artık topraktan ürünlere geçiş oldu ve onlar gelmeye başladı. Burada birtakım balon fiyatlar oluşmuştu onlar sönmeye başladı. Fiyatlar makul seviyelere doğru çekiliyor hallerde.
Ancak hallerde fiyatların geri çekilmesi söz konusu ama durum farklı. Hep iki kaybeden var burada üretici ve tüketici. Hallerde düşen fiyatlar tam olarak tüketiciye yansımadı. Üretici ise isyan ediyor. Şu anda domates üreticide şu anda 4 TL. Bilindiği üzere üreticilerin gübre, enerji maliyetleri arttı ama buna rağmen üreticide fiyat artmıyor.
Üretici ön ödemeli satış yapıyor ya da marketler gidip burada ürünleri öncede alıyor ve hali ortadan kaldırarak fiyatları istediği gibi yönlendiriyor. Tüm bunları düzene sokacak bir hal yasası yapılıyor aynı zamanda perakende yasası da yapılıyor. Bunun yanında ürünlere dijital takip sistemi gelecek.
Marketlere sorulduğu zaman sebze ve meyveden zarar ettiklerini söylüyorlar. Halden 400 metre ileride markette fiyatlar yüzde 400-500 zamlanmış durumda. Ama biz bu rakamları ekrana taşımaya devam edeceğiz. Dijital sistem ve ürünün anlık takibi nerede arıza varsa oraya müdahale edecek.
Biz tüketici olarak değerimizi bilmeliyiz. Geçenlerde bir haber vardı 'tüketici cezası' diye. Tüketicinin gücü var. Biz eğer o gücü kullanırsak onlar panikleyecekler. Geçtiğimiz yıllarda salatalık ve benzeri ürünlerde bunu yaşadık. Kimse ürün almayınca ürünler kasada ürünler çürüyünce fiyatlar bir anda düştü. Şu anda marketler birbirlerinin fiyatlarını ve ürünlerini kontrol ediyormuş. Dolayısıyla bir tüketici olarak gücümü kullanalım."
* SALATALIK
- Üreticide : 5 TL
- Antalya hali : 6-7 TL
- İstanbul hali : 7-10
- Market : 15-20 TL
- Artış oranı : Yüzde 400
* ANTALYA HALİ
ÜRÜN GEÇEN HAFTA BU HAFTA
Domates 20-25 6-12
Salatalık 13-15 4-7
Patlıcan 20-25 10-13
Kabak 13-14 2-4
Biber 30-35 20-25
* İSTANBUL HALİ
ÜRÜN GEÇEN HAFTA BU HAFTA
Domates 15-20 8-10
Salatalık (1.) 13-16 7-10
Patlıcan (1.) 25-30 15-25
Kabak (sakız 2.) 4-5 4-5
Biber (sivri) 30-35 10-20
* MARKET ORTALAMASI
Domates 20-25
Salatalık 15-20
Patlıcan 30-40
Kabak 20-25
Biber 30-40
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