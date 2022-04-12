Tüketiciyi sevindirecek haber! Sebze fiyatları yarı yarıya düştü

"Üretim az olunca fiyat yüksek oluyor"

Aksu ilçesinde salatalık üretimi yapan Ali Celbiş, havaların ısınmasıyla birlikte ürünlerin çoğalmaya başladığını belirtti. Kış döneminde iklim şartlarına bağlı olarak ürünün az olması nedeniyle fiyatların da yüksek olduğuna değinen Celbiş, "Yüksek görünüyor ama üretim az. Ama gün geçtikçe ürün çoğalır ve vatandaşımız daha ucuza tüketmeye başlar. Bugün salatalığı 7 TL'ye hale verdim ama vatandaşımıza ulaşıncaya kadar sanırım 20 TL'ye kadar yükselir. Arada çok fark var. Nasıl olduğunu biz de anlayamıyoruz. Burada çiftçi kazanmıyor, çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Biz kazanmıyoruz. Biz düşüğe maledelim, tüketicimiz de ucuza yesin. Yerli tohum üzerinde çalışma yapılsın, bir fidenin fiyatı 7-8 TL oldu. Girdiler belimizi büküyor yoksa biz üretiriz" diye konuştu.