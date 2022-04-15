Belediyeden engelliler derneğine baskın! Belediye protokolü yok sayıp baskın verdi
İstanbul’da CHP yönetiminde olan Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tahliye için 17 yıllık Bütün Engellileri Destekleme Derneği’nin binasını bastı. Binada hareketli dakikalar yaşandı. Dernek Başkanı kendini kapıya zincirledi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Beylikdüzü'nde zabıta ekipleri 17 yıllık olan Tüm Engellileri Destekleme Derneği'ne baskın yaptı. Dernek bahçesinde onlarca zabıta ekibi bekledi. Bu sırada Dernek Başkanı kendini kapıya zincirledi. Bölgeden gelişmeleri Mehmet Karataş şöyle aktardı:
Zabıta ekipleri evrak alacaklarını söyleyerek içeri girdiler ve buradan tahliye işlemi yapmaya çalıştılar. Bu şekilde içeri girmeleri nedeniyle Dernek Başkanı kendini kapıya zincirledi.
A Haber'e konuşan Dernek Başkanı Ersoy Yılmaz Diniz şunları söyledi:
"Ben aynı zamanda bir gaziyim. Burada bir arbede yaşandı, bende kendimi buraya zincirledim çünkü bizi dinlemiyorlar. Yasal olmayan şekilde Belediye kendi yazdığı bir yazı üzerine burayı boşaltmamızı istiyor. Biz de prosedüre uyun ve yasal işlem başlatın dedik.
Ancak bunu yapmadılar. Bizim öğrendiğimize göre burayı rant için başka birilerine lokal olarak vereceklermiş. Biz de buna karşı çıktık. Ben engelli ya da değil tüm herkesten destek bekliyorum. Lütfen bize destek versinler.
17 yıldır burada binlerce engelliye çalışma yapan bir derneğiz. Bizim imzalanmış bir protokolümüz de var. Ancak bize çıkın dediler. Burayı peşkeş çekecekler. Burada demir parmaklıkları keserek girmeye çalıştılar. Gözleri dönmüş durumda."
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