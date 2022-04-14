6'lı masa dağılıyor mu? Temel Karamollaoğlu'nun "3. ittifak olabilir" sözü ne anlama geliyor?

İTTİFAK VE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMA SORUNU

(Karamollaoğlu'nun açıklamaları) Ben bunu biraz tarafların birbirine yaptıkları siyasi blöfün bir uzantısı olarak değerlendiriyorum. Yeni seçim kanunuyla beraber esasen 6'lı masanın büyük partileri diye adlandırdığımız CHP ve İYİ Parti açısından daha görece seçime doğru avantajlı bir pozisyon öngörülüyor. Özellikle 2018'deki benim kanaatim yanlış olarak düşündüğüm artık oylar meselesi ortadan kaldırıldı ve karşımıza şu çıktı; Bundan sonra herhangi bir seçim bölgesinde 81 ilin tamamında ister büyük ister küçük parti fark etmez nerde yoğunlaşan oyu varsa oralarla ilgili ciddi bir kampanya sürecine girecek. Ve burada çalıştığının ve vatandaşa sunduğunun, vizyonunun önerilerinin karşılığını alacak. Yani ne kadarsa o. Eğer yoğunlaşan bir oyu yok ise ittifaka güvenip o bölgeden milletvekili çıkaramaz hale gelecek.