Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Almak mı lazım satmak mı lazım?

Faruk Yüksel'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Altın fiyatlarını bu hafta 920-930 arasında takip ettik. Bu hafta çeyrek altın bin 520 TL, yarım altını 3 bin 40 TL, Tam altın da 6 bin 80 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 220 civarında seyretti. Burada fiyat aralıkları biraz yüksek seviyede.