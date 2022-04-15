Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Almak mı lazım satmak mı lazım?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber düğün sezonu da kapıya dayandı. Bunun yanında artan emtia fiyatları da gündemin öne çıkan başlıklarında bir tanesi. Peki düğün sezonuyla beraber altın fiyatlarında artış olur mu? Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan kuyumcu esnafı Faruk Yüksel verdi.
Sürekli dalgalanma halinde olan altın hem yatırımcıları hem de düğün hazırlığı yapanları düşündürüyor. Peki altın fiyatları ne durumda? Fiyatlar yükselecek mi?
Faruk Yüksel'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Altın fiyatlarını bu hafta 920-930 arasında takip ettik. Bu hafta çeyrek altın bin 520 TL, yarım altını 3 bin 40 TL, Tam altın da 6 bin 80 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 220 civarında seyretti. Burada fiyat aralıkları biraz yüksek seviyede.
Savaş gerginliği fiyatları yukarı çekti. Belki bir nebze fiyatlarda gerileme yaşanabilir. Yatırımcıların çok acele etmeden bu gerilemeyi takip etmeleri 900 TL'nin altındaki fiyatlarda alım yapmalarını tavsiye ediyoruz.
Bu süreçten sonra fiyatlar tekrar çıkmaya başlayabilir. Bu alım fırsatını kaçırmamaları lazım. Çeyrek altının yüksek olması nedeniyle düğünlerde gram altında yada daha düşük altınlar takılıyor. 0,5 gram altınlar var yeni basılmaya başlandı ve bunun fiyatı 65 TL. Şu anda vatandaşlar gram altın ve diğerlerine ilgi gösteriyor.
Yatırımcılar aceleci davranmamalı. Biraz daha sabrederlerse 900 TL'nin altından alım yapabilirler. Bu alım fırsatını kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Şu anda en çok yastık altı altın olarak tavsiye edilen Cumhuriyet altını ve diğerleri tercih ediliyor."
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