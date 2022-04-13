Son dakika: Gram altın yükselişe geçti | Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın... ( Dolar - euro - brent petrol ne kadar?)
SON DAKİKA: Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik belirsizliklerle inişli-çıkışlı bir çizgide seyrediyor. Gram altın bugün yükselişe geçerek kritik seviyeyi gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi. Peki; gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın ne kadarı gördü? Dolar ve euro ne kadar oldu? Brent petrol ne kadar? Ayrıntılar ekonomi haberimizde...
(13 NİSAN 2022 ALTIN FİYATLARI) Cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar oldu? Brent petrol ne kadar? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,33 puan azalarak 2.460,43 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.435,14, en yüksek 2.497,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,73 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.755,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.977,90 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.977,90 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 927 bin liradan tamamladı.
DOLAR NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5502 lira, satışta 14,6085 lira olarak açıkladı.
TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6530 lira, satışta 14,7117 lira olarak belirlemişti.
EURO NE KADAR?
Euro ise 15,9191'den işlem gördü.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,81'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0862, sterlin/dolar paritesi 1,3060, dolar/yen paritesi de 125,69 düzeyinde seyrediyor.
BRENT PETROL NE KADAR?
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,55 yükselişle 106,43 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 929 liradan, çeyrek altın ise 1520 liradan satıldı.
Cumhuriyet altını: alış 6.187 – satış 6.253
Çeyrek altın: alış 1504 - satış 1520
Yarım altın : alış 3.008 - satış 3.040
Gram altın : alış 928 - satış 929
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