Altında yeni oyun | Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu ne?

Kampanya yapıyorlar, düşük fiyat yazıyorlar ve bu şekilde vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. Dünyanın her yerinde altın fiyatları standart. Ama semte göre bu fiyatlar 5-10 lira oynayabilir. Ancak 40-50 lira oynaması mümkün değildir. Fiyat farkından bile vatandaşların bunu anlaması lazım.