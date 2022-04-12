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Altında yeni oyun | Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Altında yeni oyun | Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu ne?

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sektörde sahtecilik de artmaya başladı. Altına bakır karıştırılıp gerçek diye satıyorlar. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ı konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:

"Altında sahteciliği anlamak için teknolojik imkanları kullanıyoruz. Ancak kalpazanların teknolojiyi kullanması hız kazanıyor. Özellikle atölyelerden daha fazla üretim yapmaya başladılar. Ama vatandaşlarımızın maalesef gözüyle bunu tespit etmesi mümkün değil.

Zaman zaman kuyumcular bile yanılırken vatandaşların ayırt etmesi mümkün değil. Düğün sezonu yaklaştı, kalpazanlar yine devreye giriyorlar. Düşük ayarlı altınlarını veya sahte üretimlerini internet aracılığıyla veya sokaklarda gözüne kestirdiği insanları kandırmak suretiyle satıyorlar.

Vatandaşlarımız burada kuyumculardan başka kimsenden alışveriş yapmamalı. Eğer altın alacaksanız bunun adresi kuyumcu olmalı. Eğer internet üzerinden alım yapacaksanız Türkiye'nin kurumsal şirketleri var. Alımlar bunlar üzerinden yapılmalı.

Kampanya yapıyorlar, düşük fiyat yazıyorlar ve bu şekilde vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. Dünyanın her yerinde altın fiyatları standart. Ama semte göre bu fiyatlar 5-10 lira oynayabilir. Ancak 40-50 lira oynaması mümkün değildir. Fiyat farkından bile vatandaşların bunu anlaması lazım.

Dışarıdan bakıldığında ayar ve yapıldığı atölyenin yazıldığı bir bilekliği kestiğiniz zaman içinin bakır ve gümüş madeni olduğunu dışının altın kaplama olduğunu görüyoruz. Bunun vatandaşların anlaması mümkün değil.

İnternet üzerinden çeyrek altının fotoğraflarını paylaşan ancak alımdan sonra hiçbir değeri olmayan bakır ve altın kaplama olan taklit ürünü gönderiyorlar. Ziynet eşyaların basımı Darphane Genel Müdürlüğüne aittir. Eğer başkası yaparsa bu kalpazanlığa giriyor."

Altında yeni oyun! Aman dikkat ALTINDA YENİ OYUN! AMAN DİKKAT
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