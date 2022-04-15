Millet İttifakı içinde beş ayrı senaryo! Hangi partiler kimle ittifak yapıp kimi aday gösterecek? İşte masadaki ihtimaller...

SENARYO 1

HDP ARKA PLANDA ORTAK ADAY

Şu an Millet İttifakında yer alacak partiler arasında CHP ve İYİ Parti yer alıyor. Diğer partilerin henüz Millet İttifakında yer alıp almayacağı belli değil. Hepsi bir çatı aday deseler de, bunu net bir şekilde duymadık. Her parti kendi adayıyla seçimlere girebilir.

Millet İttifakı'nın hedefi seçilmek değil, şu anki Cumhurbaşkanını indirmek. İkisi aynı şey değil ve çok büyük fark var. Millet İttifakı hala bir argüman geliştirebilmiş değiller. "Biz geleceğiz asgari ücret şu kadar olacak" demiyorlar.