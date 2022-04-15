Millet İttifakı içinde beş ayrı senaryo! Hangi partiler kimle ittifak yapıp kimi aday gösterecek? İşte masadaki ihtimaller...
Millet İttifakı'ndan oluşabilecek yeni ittifaklara ve ihtimallere ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Onur Erim önemli ifadeler kullandı. Millet İttifakı içinde yaşabilecek 5 senaryoyu tek tek yorumlayan Erim "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle imkansız. Hatta bu duruma Meral Akşener de karşı çıkıyor. " ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakı'nda yaşanabilecek 5 senaryo...
Siyaset Bilimci Onur Erim A Haber ekranlarında katıldığı Gündem Özel programında Millet İttifakı'ndan oluşabilecek yeni ittifaklara ve ihtimallere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Millet İttifakı'nda 5 ihtimal...
SENARYO 1
HDP ARKA PLANDA ORTAK ADAY
Şu an Millet İttifakında yer alacak partiler arasında CHP ve İYİ Parti yer alıyor. Diğer partilerin henüz Millet İttifakında yer alıp almayacağı belli değil. Hepsi bir çatı aday deseler de, bunu net bir şekilde duymadık. Her parti kendi adayıyla seçimlere girebilir.
Millet İttifakı'nın hedefi seçilmek değil, şu anki Cumhurbaşkanını indirmek. İkisi aynı şey değil ve çok büyük fark var. Millet İttifakı hala bir argüman geliştirebilmiş değiller. "Biz geleceğiz asgari ücret şu kadar olacak" demiyorlar.
HDP'nin ittifak içinde yer almadığı ortak ittifak senaryosu zayıf bir senaryo. İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek partilerinin tabanları HDP ile bir araya gelmeleri cidden zor duruyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle imkansız. Hatta bu duruma Meral Akşener de karşı çıkıyor.
SENARYO 2
HDP AYRI ADAYLA DA ÇIKABİLİR
HDP'nin aday çıkartması önemli bir ihtimal. Ama diğer altı parti tek bir adayda anlaşabilecek mi? Meral Hanım geçtiğimiz dönemde "ben aday değilim" diyerek büyük bir hata yaptı.
SENARYO 3
HDP ADAY ÇIKARACAK I CHP - İYİ PARTİ - DP AYRI İTTİFAK KURACAK
Bu uzak bir ihtimal duruyor. Kemal Bey ile Meral Hanım kendilerini doğal aday olarak görüyor. Bu yüzden ikisinin olduğu ittifakta ikisi de aday olmak isteyecekler.
SENARYO 4
HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARTACAK
Burada 6 aday olmasa bile belki 3 aday olabilir. Halka sunacakları 3 yıl çalıştılar 3 günde hazırlanacak 48 sayfalık rapor sundular. Bunların hedefi cumhurbaşkanı seçmek değil yerinden indirmek.
SENARYO 5
CHP - HDP İTTİFAKI
CHP'nin HDP ile artık bir problemi kalmadı. CHP'li isimler HDP'ye oy istedi. CHP bir aday çıkartır ve bu da Kemal Kılıçdaroğlu olur. İYİ Parti'nin Saadet Partisi ile kuracağı ittifakta da aday Meral Hanım olur.
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