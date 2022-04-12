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ABD'deki metro saldırısını kim düzenledi? Putin mi planladı? DEAŞ mı dirildi? Burak Küntay A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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ABD’deki metro saldırısını kim düzenledi? Putin mi planladı? DEAŞ mı dirildi? Burak Küntay A Haber’de yorumladı

ABD'nin New York şehrinde metro istasyonunda yapılan silahlı saldırıya A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay önemli açıklamalarda bulundu. Saldırının münferit bir saldırı olduğunu söyleyen Küntay, saldırganın 48 saat içinde yakalanacağını iddia etti. Peki saldırının Rusya, DEAŞ ve El Kaide gibi devlet ve örgütlerle bağlantısı var mı? İşte detaylar...

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay A Haber ekranlarında ABD'nin New York şehrinde yaşanan silalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU SALDIRI MÜNFERİT BİR SALDIRI"

Bu münferit bir saldırı gibi duruyor bir terör saldırısı değil diye düşünüyorum. 11 Eylül saldırılarını yaşamıştık ve o anları tüm dünya canlı yayında verdi. Herkes bu durumu ilk başta kaza zannetti.

PUTİN Mİ PLANLADI? DEAŞ MI DİRİLDİ?

O günden itibaren başlayan süreç tüm dünyayı etkiledi ve sonuçlarını yaşadı. Çok sayıda yorum var. Putin mi planladı? El Kaide'nin organize ettiği.DAEŞ'in tekrar dirildiği gibi çok sayıda şey konuşuldu. Bir de Çeçenler işin içinden çıkarsa o zaman tam olur.

48 SAAT İÇİNDE YAKALANACAK

Son bir ay içinde New York'taki metroda 20'nin üzerinde saldırı oldu. Bu neden önemli? Saldırgan 48 saat içinde yakalanacak. Bu münferit bir olaydır. Her yerde güvenlik kamerası var. Ama bu kişi 48 saat içinde yakalanmazsa o zaman bambaşka şeyler konuşuruz.

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON DEĞİL

Bu olayın uluslararası bir terör saldırısı olduğunu düşünmüyorum.

New York metrosunda silahlı saldırı
ABD’deki metro saldırısını kim düzenledi? ABD'DEKİ METRO SALDIRISINI KİM DÜZENLEDİ?
New York metrosunda silahlı saldırı düzenlendi! NEW YORK METROSUNDA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ!

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