ABD'deki metro saldırısını kim düzenledi? Putin mi planladı? DEAŞ mı dirildi? Burak Küntay A Haber'de yorumladı
ABD'nin New York şehrinde metro istasyonunda yapılan silahlı saldırıya A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay önemli açıklamalarda bulundu. Saldırının münferit bir saldırı olduğunu söyleyen Küntay, saldırganın 48 saat içinde yakalanacağını iddia etti. Peki saldırının Rusya, DEAŞ ve El Kaide gibi devlet ve örgütlerle bağlantısı var mı? İşte detaylar...
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay A Haber ekranlarında ABD'nin New York şehrinde yaşanan silalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BU SALDIRI MÜNFERİT BİR SALDIRI"
Bu münferit bir saldırı gibi duruyor bir terör saldırısı değil diye düşünüyorum. 11 Eylül saldırılarını yaşamıştık ve o anları tüm dünya canlı yayında verdi. Herkes bu durumu ilk başta kaza zannetti.
48 SAAT İÇİNDE YAKALANACAK
Son bir ay içinde New York'taki metroda 20'nin üzerinde saldırı oldu. Bu neden önemli? Saldırgan 48 saat içinde yakalanacak. Bu münferit bir olaydır. Her yerde güvenlik kamerası var. Ama bu kişi 48 saat içinde yakalanmazsa o zaman bambaşka şeyler konuşuruz.
ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON DEĞİL
Bu olayın uluslararası bir terör saldırısı olduğunu düşünmüyorum.
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