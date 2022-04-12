ABD’deki metro saldırısını kim düzenledi? Putin mi planladı? DEAŞ mı dirildi? Burak Küntay A Haber’de yorumladı

PUTİN Mİ PLANLADI? DEAŞ MI DİRİLDİ?

O günden itibaren başlayan süreç tüm dünyayı etkiledi ve sonuçlarını yaşadı. Çok sayıda yorum var. Putin mi planladı? El Kaide'nin organize ettiği.DAEŞ'in tekrar dirildiği gibi çok sayıda şey konuşuldu. Bir de Çeçenler işin içinden çıkarsa o zaman tam olur.