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Son dakika: New York'ta metro istasyonunda silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu! Patlayıcılar bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: New York’ta metro istasyonunda silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu! Patlayıcılar bulundu

Son dakika haberine göre ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında metroya silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 6 kişinin vurulduğu aktarıldı.

PATLAYICILAR BULUNDU

New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

SALDIRGAN GAZ MASKELİ

New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Olay yerinden gelen fotoğraflarda yerde yatan yaralılar görünüyor. Çok sayıda polis ve ilkyardım ekibinin gönderildiği istasyonda inceleme başlatılırken polis her yerde işgali belirlenen saldırganı arıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI, POLİSTEN UYARI

Twitter üzerinden uyarıda bulunan polis vatandaşların olay yerinden uzak durmasını istedi.


New York’ta büyük panik NEW YORK'TA BÜYÜK PANİK

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