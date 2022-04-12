Son dakika: New York'ta metro istasyonunda silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu! Patlayıcılar bulundu
Son dakika haberine göre ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU
İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 6 kişinin vurulduğu aktarıldı.
PATLAYICILAR BULUNDU
New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.
SALDIRGAN GAZ MASKELİ
New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.
SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Olay yerinden gelen fotoğraflarda yerde yatan yaralılar görünüyor. Çok sayıda polis ve ilkyardım ekibinin gönderildiği istasyonda inceleme başlatılırken polis her yerde işgali belirlenen saldırganı arıyor.
İNCELEME BAŞLATILDI, POLİSTEN UYARI
Twitter üzerinden uyarıda bulunan polis vatandaşların olay yerinden uzak durmasını istedi.
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