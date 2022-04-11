Rus ordusu Harkov’a mı ilerliyor? 13 kilometreden oluşan konvoy uydudan görüntülendi

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada 11 binden fazla mayının imha edildiği iddia edildi. Yine iddiaya göre Ruslar sivillerin evlerine tuzaklar kurmuş. Kiev'de siren sesleri yerine bir anma müziği çalınıyor. Bu sırada hareket halinde olan vatandaşlar durup müziği dinliyorlar. Kiev sokaklarında hayat normale dönmeye başladı.