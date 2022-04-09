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Et ve Süt Kurumu'nda et fiyatları ne kadar? İşte kasaplarla olan fiyat karşılaştırması... Aydın Ağaoğlu: Devletin çabası desteklenmeli

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Et ve Süt Kurumu’nda et fiyatları ne kadar? İşte kasaplarla olan fiyat karşılaştırması... Aydın Ağaoğlu: Devletin çabası desteklenmeli

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Et ve Süt Kurumu'ndaki et fiyatlarıyla kasap fiyatlarını karşılaştırırken, marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Devletin Et ve Süt Kurumu'ndaki fiyatlarındaki çabasının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, ayçiçek yağı konusunda büyük marketlerin oyununu da canlı yayında anlattı. İşte detaylar...

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Et ve Süt Kurumun'daki fiyatlar ve marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEVLETİN ÇABASI DESTEKLENMELİ

Et e Süt Kurumundaki fiyatlardan dolayı devletin bu konuda büyük bir çabası olduğu görülüyor ama bu çaba desteklenmeli. Kendi başına yaptığı bu çaba sonuç da getirmeyebilir.

MARKETLER KASAPLARDAN DAHA UCUZA SATABİLİYOR

Marketler çok büyük alımlar yaptığı için kasaplardan biraz daha ucuz satıyorlar. Önceden etiketlerde alış ve satış fiyatları olurdu. Sebze meyve reyonlarında alış fiyatlarını uygulamadan görebiliyorum.

75 KURUŞA ALINAN KABAK 7,5 LİRAYA SATILIYOR

75 kuruşa alınan kabağın 7,5 liraya satılıyor. Bunun bir izahı olması lazım. Serbest piyasa deyip de böyle bir şey olur mu? Bunun açıklaması şart.

HEPSİ TOPLANIP YAĞ FABRİKASINI BASKI ALTINA ALMIŞLAR

Biz Tüketici Konfederasyonu olarak marketlerin whatsapp grubu kurarak fiyatlarda ortak karar aldığını duyurduk. Bunu yalanlayıp benden delil istediler. Ben muhbirlerimi nasıl ele vereyim?

Çok garip durumlar var. Örneğin ortak satın alımlar var. Yağ alacaklar, yağ fabrikasını baskı altına aldıklarına yönelik iddialar var. Ama benim elimde bir yetki yok.

MARKETE KESİLEN CEZANIN TÜKETİCİYE FAYDASI YOK

Bu 5 markete para cezası kesildi. Ama bunun tüketiciye bir faydası yok. Stokçuluk yapan firma 3 günlüğüne kapatılmalı ve camına bu durumu anlatan bir yazı asılarak tüketiciye bilgi verilmeli.

İŞTE ET VE SÜT KURUMU'NUN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Peki, Et Ve Süt Kurumu'nun güncel fiyat listesinde et fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…

KIRMIZI ET

SUCUK-SALAM-SOSİS

DÖNER-KAVURMA-PASTIRMA-İŞKEMBE

BEYAZ ET

BEYAZ ET

Et ve Süt Kurumu’nda et fiyatları ne kadar? ET VE SÜT KURUMU'NDA ET FİYATLARI NE KADAR?

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