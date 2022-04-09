Et ve Süt Kurumu’nda et fiyatları ne kadar? İşte kasaplarla olan fiyat karşılaştırması... Aydın Ağaoğlu: Devletin çabası desteklenmeli

HEPSİ TOPLANIP YAĞ FABRİKASINI BASKI ALTINA ALMIŞLAR

Biz Tüketici Konfederasyonu olarak marketlerin whatsapp grubu kurarak fiyatlarda ortak karar aldığını duyurduk. Bunu yalanlayıp benden delil istediler. Ben muhbirlerimi nasıl ele vereyim?

Çok garip durumlar var. Örneğin ortak satın alımlar var. Yağ alacaklar, yağ fabrikasını baskı altına aldıklarına yönelik iddialar var. Ama benim elimde bir yetki yok.