5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu
Vatandaşlar altın koruma sisteminden EYT’ye, kira artış oranından otomobil ve konut faizlerinin oranına kadar merak ettikleri soruların cevaplarını A Haber ekranlarına taşıdı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 5 soruyu da tek tek cevapladı. İşte tüm detaylar…
Vatandaşlar akıllarındaki soruları A Haber ekranlarına taşıdı ve yanıtlarını Faruk Erdem verdi. İşte 5 soru 5 cevap:
- ALTIN KORUMALI SİSTEMDE FİZİKİ ALTIN VERSEK DE HESAP ŞART MI?
Bu sistem yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir çalışma. Bu sayede fiziki altınlar korunma altına alınmış oluyor hem de ikili bir kazanç sunuluyor. Altının değeri korunuyor. Altının değeri düşerse burada kayıplar karşılanıyor. Burada altınları fiziki olarak teslim ediyorsunuz. Mutlaka bu sistemin içinde olan bankada hesap açmak şart. Bu iş hesap açmadan olmuyor.
-EYT KONUSUNDA BİR GELİŞME VAR MI, TARİH BELLİ Mİ?
Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Meclis'te hem AK Parti hem MHP tarafından yapılacak açıklamalar var. Belli bir çalışma takvimi var. Burada yapılan bir takım çalışmalar var, bunlar kamuoyuna açıklanacak. 2022 yılı içerisinde bir EYT açıklaması gelecek. Kapsamın belirlenmesi, bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bunları göreceğiz. Şu anda tarih konusunda bu takvim işliyor. EYT'ye bir çözüm gelecek gibi görünüyor.
BU AY İÇİN YASAL KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Mart enflasyonu belli olduğu zaman 3 Nisan'da kiranın ne kadar artacağı belli oldu. Bu ay için yüzde 29,88 oldu ve bu rakamdan fazla artış yapılamaz. Bunu yasa bu şekilde düzenliyor. Buna uyulmadığı noktalar da çok fazla. Ev sahibi ve kiracı kavgaları artış göstermiş durumda.
OTOMOBİL VE KONUT FAİZLERİNDE BİR DÜŞÜŞ OLUR MU?
Bu tabi Merkez Bankası'nın alacağı kararla ilgili bu noktada bankaların alacağı karar önemli. Bunu bugünden öngörmek mümkün değil. Merkez Bankası faizi indirdiği zaman bunlar kredi faizlerine de sirayet ediyor.
KDV İNDİRİMİNİ UYGULAMAYAN MARKETLERİ KİME ŞİKAYET EDEBİLİRİZ?
Vergi konusu olunca Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiriyor. Haksız kazanç söz konusu olursa Ticaret Bakanlığını ilgilendiriyor. Her iki bakanlığında cep telefonu uygulamaları var. Buradan şikayetler iletilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
- Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?
- TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...