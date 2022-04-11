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5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu

Vatandaşlar altın koruma sisteminden EYT’ye, kira artış oranından otomobil ve konut faizlerinin oranına kadar merak ettikleri soruların cevaplarını A Haber ekranlarına taşıdı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 5 soruyu da tek tek cevapladı. İşte tüm detaylar…

Vatandaşlar akıllarındaki soruları A Haber ekranlarına taşıdı ve yanıtlarını Faruk Erdem verdi. İşte 5 soru 5 cevap:

- ALTIN KORUMALI SİSTEMDE FİZİKİ ALTIN VERSEK DE HESAP ŞART MI?

Bu sistem yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir çalışma. Bu sayede fiziki altınlar korunma altına alınmış oluyor hem de ikili bir kazanç sunuluyor. Altının değeri korunuyor. Altının değeri düşerse burada kayıplar karşılanıyor. Burada altınları fiziki olarak teslim ediyorsunuz. Mutlaka bu sistemin içinde olan bankada hesap açmak şart. Bu iş hesap açmadan olmuyor.

-EYT KONUSUNDA BİR GELİŞME VAR MI, TARİH BELLİ Mİ?

Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Meclis'te hem AK Parti hem MHP tarafından yapılacak açıklamalar var. Belli bir çalışma takvimi var. Burada yapılan bir takım çalışmalar var, bunlar kamuoyuna açıklanacak. 2022 yılı içerisinde bir EYT açıklaması gelecek. Kapsamın belirlenmesi, bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bunları göreceğiz. Şu anda tarih konusunda bu takvim işliyor. EYT'ye bir çözüm gelecek gibi görünüyor.

BU AY İÇİN YASAL KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Mart enflasyonu belli olduğu zaman 3 Nisan'da kiranın ne kadar artacağı belli oldu. Bu ay için yüzde 29,88 oldu ve bu rakamdan fazla artış yapılamaz. Bunu yasa bu şekilde düzenliyor. Buna uyulmadığı noktalar da çok fazla. Ev sahibi ve kiracı kavgaları artış göstermiş durumda.

OTOMOBİL VE KONUT FAİZLERİNDE BİR DÜŞÜŞ OLUR MU?

Bu tabi Merkez Bankası'nın alacağı kararla ilgili bu noktada bankaların alacağı karar önemli. Bunu bugünden öngörmek mümkün değil. Merkez Bankası faizi indirdiği zaman bunlar kredi faizlerine de sirayet ediyor.

KDV İNDİRİMİNİ UYGULAMAYAN MARKETLERİ KİME ŞİKAYET EDEBİLİRİZ?

Vergi konusu olunca Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiriyor. Haksız kazanç söz konusu olursa Ticaret Bakanlığını ilgilendiriyor. Her iki bakanlığında cep telefonu uygulamaları var. Buradan şikayetler iletilebilir.

5 soru 5 cevap! A Haber’de yanıt buldu 5 SORU 5 CEVAP! A HABER'DE YANIT BULDU
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