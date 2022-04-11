5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu

-EYT KONUSUNDA BİR GELİŞME VAR MI, TARİH BELLİ Mİ?

Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Meclis'te hem AK Parti hem MHP tarafından yapılacak açıklamalar var. Belli bir çalışma takvimi var. Burada yapılan bir takım çalışmalar var, bunlar kamuoyuna açıklanacak. 2022 yılı içerisinde bir EYT açıklaması gelecek. Kapsamın belirlenmesi, bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bunları göreceğiz. Şu anda tarih konusunda bu takvim işliyor. EYT'ye bir çözüm gelecek gibi görünüyor.