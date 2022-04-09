’Yavuz’ ilk görevine çıkıyor! Karadeniz’den yeni müjde gelir mi?

"Bir rezervin keşfi ile ilgili 3 önemli adım vardır. Bunlar kesin, muhtemel ve mümkün olan rezervlerdir. Burada rezervlerin tespiti söz konusudur. Yavuz şu anda kesin rezervlerin bulunduğu bölgede işlem yapacak. Kesin bulunan rezervlerin çıkartılmasıyla ilgili de değişik aşamalar var. Toplamda 540 milyar metreküplük bir keşif yapıldı. Keşfedilen gazın 2023 yılında sisteme girmesi için bir irade ortaya kondu.