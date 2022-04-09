'Yavuz' ilk görevine çıkıyor! Karadeniz'den yeni müjde gelir mi?
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki kritik görevine başladı. Filyos Limanı’ndan demir alan Yavuz, doğalgazın karaya taşınma sürecinde kullanılacak Kuyubaşı vanasını denize indirecek. Karadeniz'den yeni müjde gelir mi? Karadeniz gazının stratejik önemi ne? Karadeniz gazı ne zaman evlere ulaşır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın değerlendirdi.
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladı. Aynı zamanda doğalgazın karaya taşınmasında Kuyubaşı vanasını denize indirecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Şenay Yalçın şunları söyledi:
"Bir rezervin keşfi ile ilgili 3 önemli adım vardır. Bunlar kesin, muhtemel ve mümkün olan rezervlerdir. Burada rezervlerin tespiti söz konusudur. Yavuz şu anda kesin rezervlerin bulunduğu bölgede işlem yapacak. Kesin bulunan rezervlerin çıkartılmasıyla ilgili de değişik aşamalar var. Toplamda 540 milyar metreküplük bir keşif yapıldı. Keşfedilen gazın 2023 yılında sisteme girmesi için bir irade ortaya kondu.
Bu gazın çıkarılması için çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar eş zamanlı 3 aşamada yapılıyor. Bir tanesi üretim tesislerinin su altında kurulması. 2. üretilecek gazın lojistik hatlarla karaya taşınması sonuncusu ise karada işlenmesi, saflaştırılması ve sisteme aktarılması. Tüm bunlar eş zamanlı olarak devam ediyor.
Yavuz şu anda su altında yapılacak olarak üretim tesisleriyle ilgili kontrol vanalarının indirilmesini yapacak. Orada 8 vana olacak ve bunların çapı 6 metre. Bunlar çok büyük bir hacme sahip. Burada 65 tonluk bir vanadan bahsediyoruz. Yavuz işte bu vanayı o bölgeye taşıyacak ve oradan su altına indirilip kuyuların kontrolünü sağlayacak.
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin eş zamanlı olarak Karadeniz'de çalışması sahip olduğumuz filonun çalıştırılma kabiliyetini ortaya koyuyor. Yavuz vananın taşınması ve yerleştirmesini yaparken Fatih yine Gökçe-1'de tespit kuyularına devam ediyor. Bölgede 40 tane tespit kuyusu açılması planlanmıştı. Bunlardan 9'uncusu yapılmak üzere. Bu bizim hareket kabiliyetimizi gösteriyor.
Karadeniz 462 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Bunun içerisinde 172 bin kilometre kareden fazlası Türkiye'ye ait. Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı 1329 kilometredir. Karadeniz'in altında hidrojen sülfür var. Bizim gelecekte hidrojen enerjisi elde edebilmemiz için inanılmaz bir potansiyel. Bunun yanında gaz hidrürü yatakları var ki bu doğalgazdan 164 kat daha kıymetli bir hacme sahip. Karadeniz gelecekte Türkiye için çok büyük potansiyel vadediyor.
Gaz hidrürün bulunması demek orada muhtemele petrol ve doğalgazın olduğunu gösterir. Bunun yanında Doğu Akdeniz'de de hem sismik araştırma hem de sondaj gemilerimiz ile ilgili yapılan işlemlerimiz var. Sismik araştırmalara göre Doğu Akdeniz'de bizim keşfedebileceğimiz kaynakların olduğu verilere göre söylenebilir."
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