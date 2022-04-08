HDP onay verirse Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur! Gazeteci Hikmet Genç: Adaylık süreci Brezilya dizilerine döndü
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı'nda adaylık sürecinin Brezilya dizisine döndüğünü söyleyen Genç, Akşener'in adaylık için İmamoğlu'nu öne sürdüğünü ifade etti. Altılı masa ittifakının tek çaresinin HDP olduğunu belirten Genç, HDP'nin onay vermesi durumunda Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.
Millet İttifakında 2023 seçimlerine yönelik aday tartışmaları sürerken, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.
Hikmet Genç'in açıklamalarında öne çıkanlar:
BREZİLYA DİZİSİNE DÖNDÜ
Her hafta CHP'nin 2023 adayı tartışılıyor. Kimler geldi kimler geçti. Bu adaylık mevzusu Brezilya dizisine döndü. Türk siyaseti adına utanılacak bir tablo bu.
ÇOK ABSÜRT DURUMLAR VAR
Adayın kim olacağı tartışılıyor, birbirinden çelişkili çok sayıda ifade yer alıyor. Adayınız kim deniliyor "seçilecek kişi" yanıtı veriliyor. Üst üste o kadar çok absürd durumlar var ki.
SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR
Kılıçdaroğlu bir aday tarifi yapmıştı. Sistemi değiştirecek geçici bir cumhurbaşkanı dedi. Bir tur attık herkes bir defa aday oldu. İmamoğlu'na sordular o da adayım Kılıçdaroğlu'dur dedi.
TEŞKİLATLAR İMAMOĞLU DİYOR
2019'dan bu yana teşkilatlar "İmamoğlu belediye başkanı oldu. Bu işin yolu buradan geçiyor. Geleceğin cumhurbaşkanı" derken ağzını açmadı. Öyle bir pozisyona girmedim ben diyor.
AKŞENER İMAMOĞLU'NU ÖNE İTELİYOR
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor ve karşı. Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olacağım diyor. O yüzden İmamoğlu'nu öne iteliyor. Sonra da başbakan olmak istiyor. Bu bir komedi.
TEK ÇARELERİ HDP
Altılı masanın kazanıp kazanamacağına karar verecek olan parti dışarıda duruyor o da HDP. Tek çareleri var o da HDP. Onun onaylamadığı bir aday olamaz.
HDP EVET DERSE ADAY KILIÇDAROĞLU
İmamoğlu adaylığı çok istiyor. Ama HDP evet derse Kılıçdaroğlu aday olacak. Ya da altılı masa dağılacak garip bir ittifak olarak olarak kalacak.
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