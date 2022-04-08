HDP onay verirse Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur! Gazeteci Hikmet Genç: Adaylık süreci Brezilya dizilerine döndü

SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR

Kılıçdaroğlu bir aday tarifi yapmıştı. Sistemi değiştirecek geçici bir cumhurbaşkanı dedi. Bir tur attık herkes bir defa aday oldu. İmamoğlu'na sordular o da adayım Kılıçdaroğlu'dur dedi.