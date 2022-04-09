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Yavuz'un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye'nin gaz hamlesi gündemde

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki tarihi görevi için denize açıldı. Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan ayrılarak Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı. Yunanistan medyası, iki denizde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Yeni gaz güzergahları konusunda Türkiye'den verilen mesajlara dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 10:42
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Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin kullanıma sunulmasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

Yavuz Sondaj Gemisi, bu kapsamda rezervi karaya taşımak ve sahadaki faaliyetlere ivme kazandırmak için yola çıktı.

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Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

YUNAN BASINI: DOĞAL GAZDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yunan basını, Filyos Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ifadelerine dikkat çekti.

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Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

Proto Thema'nın "Türkiye: Doğu Akdeniz'de doğalgazda önemli gelişmeler" başlıklı haberinde, Dönmez'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi de içeren çözüm konusunda artan istek olduğunu söylediği belirtildi.

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Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

"Doğalgaz alternatiflerini artırmak için..."

"Önümüzdeki günlerde sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğalgazla ilgili önemli gelişmeler olacak" diyen Dönmez'in, ülke olarak doğalgaz alternatiflerini artırmak için yeni ülkeler ve güzergahlar seçmekten yana olduklarını dile getirdiği kaydedildi.