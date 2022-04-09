Yavuz’un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye’nin gaz hamlesi gündemde

"Doğalgaz alternatiflerini artırmak için..."

"Önümüzdeki günlerde sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğalgazla ilgili önemli gelişmeler olacak" diyen Dönmez'in, ülke olarak doğalgaz alternatiflerini artırmak için yeni ülkeler ve güzergahlar seçmekten yana olduklarını dile getirdiği kaydedildi.