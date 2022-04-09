09 Nisan 2022, Cumartesi
Yavuz'un Karadeniz seferi dünya basında! Türkiye'nin gaz hamlesi gündemde
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki tarihi görevi için denize açıldı. Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan ayrılarak Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı. Yunanistan medyası, iki denizde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Yeni gaz güzergahları konusunda Türkiye'den verilen mesajlara dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 10:42
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12