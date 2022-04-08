Bakan Fatih Dönmez’den Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni’nde önemli açıklamalar: Doğu Akdeniz’de de önemli gelişmeler olacak

"TESİSİN ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK, HIZLA İLERLİYOR"

Kıta yamacı ve deniz mobilizasyonuna da başladık. Ekipman siparişlerini verdik. Tamamlandıkça alana intikal ediyor. Hemen hemen hiç boş alan kalmamış durumda. Borular, vanalar, ekipmanlar limanın çeşitli yerlerinde depolanmış, gönderilmeye hazır bekliyorlar. Deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatının gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz'a kadar tüm borular Filyos'a gelmiş olacak. Temmuz-Ağustos gibi su altına boru döşeyecek gemi geldiğinde o işlere de hızlıca başlayacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip. Kuyubaşı içinde akışölçer, sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımları var. Teknolojik ve sofistike işlem olan yerleştirme uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz Türkali 2'nin ardından diğer kuyulara geçip üs tamamlama faaliyetlerinde bulunacak. Karadeniz gazını ulusal şebekeye buradan bağlayacağız. Tesisin üst yapı çalışmalarına başladık, hızla ilerliyor.

"DOĞU AKDENİZ'DE DE DOĞAL GAZLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Buraya konulan her tuğlayla, harçla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor. Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli ve yenilenebilir mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik.



