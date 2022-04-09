Fahiş fiyatların önüne nasıl geçilecek? İhracatı sınırlandırmak fiyatları indirir mi? Gıdada fiyat hilelerine çözüm ne?
Temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan fahiş fiyatın önüne geçebilmek için hükümet önlem paketleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Peki fiyat artışının önüne geçilebilecek mi? Fahiş fiyatları tarladan sofraya kimler, nasıl yukarı çekiyor? Fahiş fiyatlara karşı hangi adımlar atılacak? Gıdada fiyat hileleri nasıl çözülecek? Fahiş fiyatın çözümü tarlada mı, raflarda mı? Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları neden artıyor? Zincir marketlerin "stokçuluk" oyunu mu? Market-pazar-hallerde fiyatları ne belirliyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.
Aydın Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Fahiş fiyatlar konusu çok önemli. Milyonlarca dar gelirlinin belini büken Ramazan ayında iftar ve sahur sofrasını olumsuz etkileyen gelişmeler oluyor. Şöyle hatırlayalım; enerji fiyatları arttı, maliyetler arttı, hububat fiyatları arttı. Bu doğrunun yanına birileri yanlışları koyup vurgun yapıyor. Resmen vurgun yapıyorlar.
Bakın savaş başladı Rusya-Ukrayna arasında. Bu noktadan sonra 'ayçiçek yağı dolu gemilerimiz mahsur kaldı' dediler. 100 lira bandında olan yağlar 180-200 liraya çıktı. Açıklamalar yapıldı ve bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Bizler de raflardan önce çekilip sonra fiyatı tekrar artırılıp tekrar rafa konan ayçiçek yağları bulduk. Hiç sıkıntı olmadı yağ konusunda ama 100 liralık yağ 180 liraya alındı.
Karkas etin fiyatını kademeli olarak yükselttiler. Bu nedenle Et ve Süt Kurumu devreye girdi. Ya neler oluyor? Birileri vurgun peşinde. Dünya pandemiyle uğraştı, devletler halkını destelemek için mücadele etti. Bakıyorum devletimize KDV'yi indirdi. Çok da güzel oldu ama birileri bunu cebine attı. Olacak iş mi bu? Bu ne vicdansızlık?
Temizlik ürünlerinde fiyatlar uçunca burada 10 puan KDV indirimi yapıldı. Elektrikte KDV indi. Devlet bir şeyler yapıyor. Ama hep mi devlet fedakarlık yapacak. Bu vurguncuların en ağır yaptırımlarla karşılaşması lazım. Devlet yine burada 'babalık' yapma niyetinde ve 20 kalem üründe fiyatların artmaması için çalışma yapıyor. Maliyet farkını da kendisi karşılayacak. Sosyal devlet olmanın gereği bu.
Şişirilmiş fiyatlarla büyük vurgun yaptılar. Onların yakalanıp tepelenmesi lazım. Devletin bütçesi, o hazine millete ait. Devlet de bunu millete sunuyor. Ama gereği yapılmalı. Stokçu, vurguncuya şu anda ceza 2 yıla kadar. Bu cezayı çekmiyorlar. Şimdi bu ceza 3 yıla çıkacak ama bunun ertelenmemesi ve paraya çevrilmemesi lazım. Cezası neyse yatsın ve çıksın.
Toplumun beslenmesini tehdit ediyorlar. Topluma karşı ekonomik bir saldırı var. Ben bu işin siyaset tarafında değilim. Tüketici tarafından baktığımda gerçekten hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Yaptırımlar atmalı, mağazalar kapatılmalı, camına afiş asıp ifşa etmek gerekli. İşini doğru yapanlar zaten işini doğru yapmak zorunda."
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