Fahiş fiyatların önüne nasıl geçilecek? İhracatı sınırlandırmak fiyatları indirir mi? Gıdada fiyat hilelerine çözüm ne?

Temizlik ürünlerinde fiyatlar uçunca burada 10 puan KDV indirimi yapıldı. Elektrikte KDV indi. Devlet bir şeyler yapıyor. Ama hep mi devlet fedakarlık yapacak. Bu vurguncuların en ağır yaptırımlarla karşılaşması lazım. Devlet yine burada 'babalık' yapma niyetinde ve 20 kalem üründe fiyatların artmaması için çalışma yapıyor. Maliyet farkını da kendisi karşılayacak. Sosyal devlet olmanın gereği bu.