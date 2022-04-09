09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Malatya depremi büyük depremin habercisi! Tehlike altındaki illeri canlı yayında açıkladı! Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber'de konuştu

Malatya depremi büyük depremin habercisi! Tehlike altındaki illeri canlı yayında açıkladı! Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber'de konuştu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
Malatya depremi büyük depremin habercisi! Tehlike altındaki illeri canlı yayında açıkladı! Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber’de konuştu

Malatya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Büyüksaraç, bu depremin beklenen büyük depremin habercisi olabileceğini söylerken, tehlike altındaki illeri ve depremin nerede olmasını beklediğini açıkladı. Peki Malatya depremi büyük depremi tetikler mi? Hangi iller risk altında? İşte detaylar...

AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı kentte paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AFAD: OLUMSUZ DURUM İHBARI YOK

Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

UZMAN İSİM A HABER'DE YORUMLADI

Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç Malatya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

OLDUKÇA SIĞ BİR DEPREM

Bu orta büyüklükte bir depremdi. Bir hasar beklenmeyen bir deprem. Küçük sarsıntılar bile paniğe yol açabiliyor. Bu depremin odak derinliği yedi kilometre. Oldukça sığ bir deprem. Doğal olarak büyüklüğü orta olsa da şiddeti yüksek bir depremdi. Panik oluşturma potansiyeli yüksek bir deprem.

FAYLAR ARASINDA BİR AKTARIM OLABİLİR

Doğu Anadolu fayı hattında bir çalışma yaptık. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarında bir gerilim aktarımının olabileceğini düşünüyoruz. Bölgede güney batıya doğru İskenderun Körfezi'ne doğru bir aktarım söz konusu.

MALATYA İLE ADIYAMAN ARASINDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ

Bundan sonra beklenen büyük deprem Elazığ'dan sonra Malatya ile Adıyaman arasında olacak şekilde görülüyor. Bu gerilim aktarımı potansiyeline bağlı olarak bu depremin sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Bu tür depremler büyük depremin habercisi. Sivrice depremin artçısı veya büyük bir depremin öncüsü olabilir.

O iller deprem tehlikesi altında O İLLER DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA