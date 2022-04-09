Malatya depremi büyük depremin habercisi! Tehlike altındaki illeri canlı yayında açıkladı! Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber’de konuştu

OLDUKÇA SIĞ BİR DEPREM

Bu orta büyüklükte bir depremdi. Bir hasar beklenmeyen bir deprem. Küçük sarsıntılar bile paniğe yol açabiliyor. Bu depremin odak derinliği yedi kilometre. Oldukça sığ bir deprem. Doğal olarak büyüklüğü orta olsa da şiddeti yüksek bir depremdi. Panik oluşturma potansiyeli yüksek bir deprem.