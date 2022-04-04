Rus ordusu savaş suçu mu işliyor? Rusya’ya soykırım soruşturması açılır mı?

Eğer orada bir savaş suçu olursa bu Kremlin'de en üst yönetime kadar ilerleyecek bir soruşturmayı gerektirir. Bu da gerçekten 'emri kim verdi, bu emri kim yerine getirdi' diye geri dönük olarak çalışmayı ifade eder. Bu öyle çok basite indirgenecek bir durum değildir."

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