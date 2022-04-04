Rus ordusu savaş suçu mu işliyor? Rusya’ya soykırım soruşturması açılır mı?
Ukrayna'da Rus ordusunun işgali 40. gününe girerken Ukrayna ordusu başkent Kiev'in çevresindeki kentlerde yeniden kontrolü sağlıyor. Özellikle Bucha ve İrpin'den kan donduran görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Bucha şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi. Yine Bucha'da 280 sivilin gömüldüğü bir toplu mezar da bulundu. Peki Rusya bunları neden yaptı? Rusya’nın kabul etmediği görüntüler gerçek mi? Rusya savaş suçu mu işliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"27 Mart itibariyle Kiev çevresinden çekileceğinin belirten Rusya'nın bölgeden ayrılmış olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Özellikle 30 Mart itibariyle Kuzey Kiev bölgesini boşalttılar. Ortaya çıkan durum insanlık suçu, insanlık dramı olarak ifade edilebilir.
Rus askerlerinin bu bölgede olduğu zaman diliminde sivillere acımasız davrandığı sivilleri birer birer vurmalarının yanı sıra aynı zamanda toplu şekilde katlettikleri ve gömdükleri ortaya çıktı. Tüm bunlar ışığında bakıldığında insanlık dramı olduğu anlaşılıyor.
Bütün deliller uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Rusya'ya bildirilecek ve bir savaş hukukunun işlemesi yoluna gidilecek. Buradan anlaşılan budur. Tabi Avrupa ve ABD'den büyük şekilde Bucha'daki durumla ilgili konular anlatılmaya çalışılıyor. Rusya ise bölgeden 30'unda çıktığını ve böyle bir durumdan haberi olmadığını iddia etti.
Gelişmelere bakılırsa Kremlin'in bu konuda başı ağrıyacak. Şu anda deliller tespit edildikten sonra Ukrayna, (uluslararası ceza mahkemesine) hemen başvuru yapabilir. Başvurudan sonra saha incelemesi için görevli ekiplerin girip girmeyeceği ayrı bir konudur. Ortada bir delil olsa bile yerinde tespit edilmesi gerekir. Bunlar teknik çalışmalar ve geniş şekilde yapılmalı.
Eğer orada bir savaş suçu olursa bu Kremlin'de en üst yönetime kadar ilerleyecek bir soruşturmayı gerektirir. Bu da gerçekten 'emri kim verdi, bu emri kim yerine getirdi' diye geri dönük olarak çalışmayı ifade eder. Bu öyle çok basite indirgenecek bir durum değildir."
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