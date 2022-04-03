NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına tepki! Sivillerin ölmesi kabul edilemez
Rusya-Ukrayna savaşına NATO'nun tepkileri devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki. Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.
Vahşetin, savaşın sona ermesi gerektiğini gösterdiğini belirten Stoltenberg, bu savaşı durdurmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki olası savaş suçları hakkında soruşturma açması, tüm gerçeklerin masaya yatırılması ve sorumluların hesap verebilir kılınmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu nedenle, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmayı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
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