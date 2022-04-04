Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?
Meyve ve sebze fiyatları vatandaşın gündeminde. Fahiş artışlara tepkiler yükselirken son 3 yılda haldeki fiyat değişimleri dikkat çekti. Antalya ve İstanbul’daki hal fiyatlarını inceleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:
İstanbul ve Antalya halindeki fiyatlar dikkat çekici. Haldeki fiyat değişimlerinde bir gariplik oldu son 1 yılda. Bunu enflasyonla, enerji fiyatıyla ve akaryakıtla açıklayamazsınız. 10 kata kadar çıkan artışlar söz konusu. Burada en düşük ve en yüksek fiyatlar alındı. Bu fiyatları herkes görebilir.
Domatesin hal fiyatları 3-5 liradan 25-28'e çıkmış durumda ve marketlerde 30-40'lara kadar çıkmış durumda. Bunu enflasyonla, fiyat artışıyla, enerji artışıyla izah edemezsiniz. Burada bambaşka bir fiyatlama oyunu oynanıyor.
BU NE HAL?
İSTANBUL HALİ FİYATLARI (TL)
- ÜRÜN 2 NİSAN 2020 2 NİSAN 2021 1 NİSAN 2022
- BİBER 5-7 8-10 18-22
- DOMATES 2-3 3-5 25-28
- ÇERİ DOMATES 10-15 10-25 25-35
- GÖBEK SALATA (ADET) 3-4 2-3 14-18
- PATATES 4-5 1-2 7-10
- ELMA (AMASYA) 4-6 5-7 10-13
- PATLICAN 5-7 3-5 25-30
- SALATALIK 3-5 4-5 12-14
- FASULYE 15-20 10-15 30-40
ANTALYA KUMLUCA FİYATLARI
- ÜRÜN NİSAN 2020 NİSAN 2021 NİSAN 2022
- DOMATES 1,5 3,2 17
- BİBER 5 5.5 18
- PATLICAN 2 3 18
- SALATALIK 1,8 2.3 6
- FASULYE 8 10 30
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