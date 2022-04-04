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Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?

Meyve ve sebze fiyatları vatandaşın gündeminde. Fahiş artışlara tepkiler yükselirken son 3 yılda haldeki fiyat değişimleri dikkat çekti. Antalya ve İstanbul’daki hal fiyatlarını inceleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.

Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:

İstanbul ve Antalya halindeki fiyatlar dikkat çekici. Haldeki fiyat değişimlerinde bir gariplik oldu son 1 yılda. Bunu enflasyonla, enerji fiyatıyla ve akaryakıtla açıklayamazsınız. 10 kata kadar çıkan artışlar söz konusu. Burada en düşük ve en yüksek fiyatlar alındı. Bu fiyatları herkes görebilir.

Domates fiyatında ciddi bir gariplik oldu. Özellikle son dönemde domates fiyatında büyük artış yaşandı. Rusya'ya ihracat azaldı fiyatın düşmesi lazım denirken aksi bir durum var. Ama burada başka bir fiyatlama oyunu oynanıyor diye düşünmeye başlıyor insan.

Domatesin hal fiyatları 3-5 liradan 25-28'e çıkmış durumda ve marketlerde 30-40'lara kadar çıkmış durumda. Bunu enflasyonla, fiyat artışıyla, enerji artışıyla izah edemezsiniz. Burada bambaşka bir fiyatlama oyunu oynanıyor.

BU NE HAL?

İSTANBUL HALİ FİYATLARI (TL)

- ÜRÜN 2 NİSAN 2020 2 NİSAN 2021 1 NİSAN 2022

- BİBER 5-7 8-10 18-22

- DOMATES 2-3 3-5 25-28

- ÇERİ DOMATES 10-15 10-25 25-35

- GÖBEK SALATA (ADET) 3-4 2-3 14-18

- PATATES 4-5 1-2 7-10

- ELMA (AMASYA) 4-6 5-7 10-13

- PATLICAN 5-7 3-5 25-30

- SALATALIK 3-5 4-5 12-14

- FASULYE 15-20 10-15 30-40

ANTALYA KUMLUCA FİYATLARI

- ÜRÜN NİSAN 2020 NİSAN 2021 NİSAN 2022

- DOMATES 1,5 3,2 17

- BİBER 5 5.5 18

- PATLICAN 2 3 18

- SALATALIK 1,8 2.3 6

- FASULYE 8 10 30

Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal? SON 3 YILDA HALDEKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI! BU NE HAL?

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