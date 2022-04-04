Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?

Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:

İstanbul ve Antalya halindeki fiyatlar dikkat çekici. Haldeki fiyat değişimlerinde bir gariplik oldu son 1 yılda. Bunu enflasyonla, enerji fiyatıyla ve akaryakıtla açıklayamazsınız. 10 kata kadar çıkan artışlar söz konusu. Burada en düşük ve en yüksek fiyatlar alındı. Bu fiyatları herkes görebilir.