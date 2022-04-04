3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye temmuz artışı ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında sona geldiklerini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanları ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ayrıntılar da verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen toplu sözleşme kongresinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışması için "tamamlandı" sinyali verdi. Bakan Bilgin kamu çalışanları ve emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranıyla ilgili de konuştu. Gelişmeleri Faruk Erdem değerlendirdi:
"3600 ek gösterge için daha önce 2 toplantı yapıldı ve şimdi 10 Mayıs'ta bir toplantı daha yapılacak. Burada neticeye kavuşturulacak ve Meclis'e gönderilecek. Burada da bir yasalaşma süreci olacak. Temmuz ayına kadar da çıkmış olacak.
Çıkan taslaklara baktığımız zaman kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Aşağı-yukarı 3,5 milyon ek göstergesi olan memur var. Geriye kalan 1 milyona yakın ek göstergesi olmayan memur var. Yardımcı hizmetler sınıfı var onlar da masanın içine geldi.
Şu anda adaletli bir sistem üzerinde çalışılıyor. Çünkü burada bir düzen bozulması söz konusu. 1995 yılında bu ek gösterge konulmuştu 657'ye. O günden bugüne bazı unvanlarda ek göstergeler değişti. Bazen amirin ek göstergesi memurdan düşük kaldı. Bu noktada tüm adaletsizlikler ortadan kalkacak.
Ben temmuz ayına kadar ek gösterge diye bir sorunun tarihe karışacağını düşünüyorum. Bu mesele artık çözülüyor. Özellikle 4 meslek grubu öne çıkarılmıştır. Öğretmen, hemşireler, din görevlileri ve polisler… Ama şimdi bütün unvanlar devreye alındı. Sistemin içine alınmış olundu.
Bu noktada ortaya çıkan bütün adaletsizlikler hiyerarşik yapıya göre, memurun sorumluluk alanına göre değiştirilerek yapılacak. Kariyer mesleklerde de 600 puanlık bir artış olacak. Burada emekliliği etkileyecek unsurlar var. 40-50 bin lira ikramiye artışı söz konusu. 1 bin 500 liralık bir maaş artışından bahsediyoruz.
MEMURA ENFLASYON FARKI!
AK Parti'nin 2002 yılından beri izlediği bir politika var. Yapılan maaş zamları hem emeklilere hem işçilere enflasyonun üzerinde oluyor. Bu enflasyona ezdirmeyecek şekilde yapılıyor. Hem SGK hem BAĞ-KUR hem memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları enflasyona endekslenmiş durumda.
Tabii 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yılda 2 kere zam alıyor emekliler ve memurlar. 6 aylık enflasyon ne kadar olursa hem memurların hem memur emeklilerinin hem emeklilerin maaş zamlarını belirliyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Burada 3 aylık daha enflasyon açıklanacak ve 6 aylık endeks belli olacak. Oradaki oran enflasyon artışı olacak.
3 aylık enflasyon yüzde 22,81 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi 3 aylık artışı yüzde 22,81 oldu. Tabii bu rakamlara 3 aylık enflasyon daha eklenecek. Memur ve memur emeklisi 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,31 olarak geldi. Memur ve memur emeklisi 3 aylık artışı yüzde 22,31 oldu. Şunu söyleyebiliriz burada bundan sonraki 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile bu rakamlar kesinleşmiş oldu."
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