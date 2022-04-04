3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye temmuz artışı ne kadar?

3 aylık enflasyon yüzde 22,81 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi 3 aylık artışı yüzde 22,81 oldu. Tabii bu rakamlara 3 aylık enflasyon daha eklenecek. Memur ve memur emeklisi 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,31 olarak geldi. Memur ve memur emeklisi 3 aylık artışı yüzde 22,31 oldu. Şunu söyleyebiliriz burada bundan sonraki 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile bu rakamlar kesinleşmiş oldu."

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