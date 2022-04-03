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Ukrayna sokaklarında onlarca ceset! Elleri bağlı infaz edilen siviller var! Rusya yalanlıyor Ukrayna suçluyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Ukrayna sokaklarında onlarca ceset! Elleri bağlı infaz edilen siviller var! Rusya yalanlıyor Ukrayna suçluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Bucha'da kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Rus askerlerinden temizlendiği iddia edilen bölgenin sokaklarında ve bazı evlerce çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Elleri arkadan bağlı kişilerin infaz edildiği de görülürken yaşanan olaya ilişkin Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Rus tarafı ise görüntülerdeki insanların Rusya tarafından öldürüldüğünü yalanladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlenmesinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

ELLERİ ARKAYA BAĞLI KİŞİLER İNFAZ EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Irpin, Gostomel ve Bucha kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Bucha’da insanlık dramı BUCHA'DA İNSANLIK DRAMI

KATİLLER YETİŞTİRİYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha'daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya'nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha'ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞTAN SONRAKİ HAYATINIZI DÜŞÜNÜN YOKSA ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Bucha kentindeki sivilleri öldürdüğüne dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmış, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilerek infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ukrayna tarafından, Rus ordusunun Bucha kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialara Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.

"RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, KİEV REJİMİNİN SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR"

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi" denildi.

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