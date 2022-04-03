Ukrayna sokaklarında onlarca ceset! Elleri bağlı infaz edilen siviller var! Rusya yalanlıyor Ukrayna suçluyor

"SAVAŞTAN SONRAKİ HAYATINIZI DÜŞÜNÜN YOKSA ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.