DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor?

Orta Doğu coğrafyasında yeni bir kurgu var. Türkiye, BAE, İsrail ve Suudi Arabistan'ın içinde olduğu yeni bir jeopolitik kurgu var. Enerji jeopolitiği ile ilgili yeni bir takım fotoğrafların ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Bu süreci etkilemeye yönelik, politikaları yönetmeye ve yönlendirmeye yönelik eylemler olduğunu düşünüyorum.