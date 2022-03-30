30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor?

DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor?

İsrail, son bir haftada üçüncü kez saldırı ile sarsıldı. Saldırıların ardında DEAŞ terör örgütünün olduğu belirtiliyor. DEAŞ İsrail'de neden saldırılar düzenliyor? DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor? Yeni hedefleri ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

İsrail, bir haftada üçüncü kez saldırı ile sarsıldı. Başkent Tel Aviv'in doğusundaki "Beni Barak" kentinde bir kişi uzun namlulu silahla Yoldan geçenlere ateş açtı. Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti. Saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğu belirtiliyor.

Bölgede tansiyon neden yükseldi? DEAŞ'ın amacı ne? Gelişmeleri A Haber'e değerlendiren Abdullah Ağar şöyle konuştu:

"Bölgede son derece karışık bir fotoğraf var karşımızda. DEAŞ'ın eski liderinin İdlib'de ABD tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra peygamber soyundan olduğu iddia edilen El Haşimi lakaplı yeni bir lider ortaya çıktı.

Bu liderden sonra çok yüksek perdeden eylemlerle karşı karşıya kaldı İsrail. Aslında sadece İsrail değil bütün Orta Doğu coğrafyası bunu yaşıyor. Daha önce İsrail'de bu tarz eylemler kendisini hiç göstermedi. 3 olayda 11 kişinin hayatını kaybettiği söylenir. Bu İsrail açısında sarsıcı.

DEAŞ aparat bir örgüt, araçsallaştırılmıştır. Ortaya koyduğu eylemler itibariyle çeşitli şekillerde kullanılan bir örgüt. Onun ürettiği eylemler neticesinde Orta Doğu'da pek çok proje devreye kondu. Bir takım dizaynlar, bir takım iç savaşlar kurgulandı. Bu açılardan bakıldığı zaman çok dikkatli davranılması gereken bir süreç.

İsrail'in tepkilerini yönetmeye ve yönlendirmeye yönelik bir doğrusal eylemde olabilir. İslam dünyasındaki radikalleşmeyle ilgili yeni bir versiyon olabilir. İsrail bu takım eylemleri gerekçe göstererek yeni güvenlik önlemleri alabilir ve bu eylemleri kullanabilir.

Orta Doğu coğrafyasında yeni bir kurgu var. Türkiye, BAE, İsrail ve Suudi Arabistan'ın içinde olduğu yeni bir jeopolitik kurgu var. Enerji jeopolitiği ile ilgili yeni bir takım fotoğrafların ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Bu süreci etkilemeye yönelik, politikaları yönetmeye ve yönlendirmeye yönelik eylemler olduğunu düşünüyorum.

İyi takip edilmesi, iyi okunması gereken kimin hangi maksatla yaptığının son derece net şekilde analiz edip ona göre tavır geliştirilmesi gereken bir süreç. DEAŞ, Irak'ta Musul'u işgal ettiği zaman toplumsal anlamda çok büyük destek almıştı. Burada benzer bir senaryonun Filistinliler üzerinde uygulanabileceğini görmek gerekiyor. DEAŞ eylemleri her zaman şüpheli eylemlerdir."

DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? DEAŞ YENİDEN SAHAYA MI SÜRÜLÜYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin Başkanı: İsrail’deki saldırıyı kınıyorum FİLİSTİN BAŞKANI: İSRAİL'DEKİ SALDIRIYI KINIYORUM
İşte DEAŞ’ın yeni elebaşı! İŞTE DEAŞ'IN YENİ ELEBAŞI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA