Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail'de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınıyorum
29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kınandı. Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam (29 Mart) İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadı." ifadesi kullanıldı.
Abbas'ın, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin, özellikle kutsal ramazan ayı ile Hıristiyan ve Yahudi bayramlarına girilen bu zamanda, yalnızca durumun daha fazla kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını vurguladığı" aktarıldı.
Açıklamanın devamında, Beni Barak saldırısının, sivillere yönelik şiddet eylemleri için gerekçe oluşturmaması uyarısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Başkan Abbas, kınanmayı hak eden bu olayın, yerleşimciler ve diğer kişiler tarafından Filistinli halkımıza yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.
Sayın Başkan, bu şiddet sarmalının gösterdiği üzere, Filistin ve İsrail halkları ile bölge halkları için güvenlik ve istikrarı sağlamanın en kısa yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu belirtti."
BENİ BARAK SALDIRISI
İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.
İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR
Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
HAMAS: İSRAİL'DEKİ SALDIRILAR MEŞRU HAKTIR
Hamas, İsrail'de akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarında 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının "meşru müdafaa" olduğunu belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.
İsrail'e son bir haftada düzenlenen saldırıların Filistin halkı tarafından "kahramanca" düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırılarla İsrail'in işlediği suçların ve terörün giderek artmasına yönelik "doğal ve meşru bir karşılık" verildiğinin altı çizildi.
Açıklamada, İsrail işgaline karşı Filistin halkının "Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve topraklarını tüm gücüyle savunacağı" vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? 29 Mart Instagram erişim sorunu...
- Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...
- KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
- Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...
- Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi