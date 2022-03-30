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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail'de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınıyorum

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail’de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınıyorum

29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kınandı. Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam (29 Mart) İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadı." ifadesi kullanıldı.

Abbas'ın, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin, özellikle kutsal ramazan ayı ile Hıristiyan ve Yahudi bayramlarına girilen bu zamanda, yalnızca durumun daha fazla kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını vurguladığı" aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Beni Barak saldırısının, sivillere yönelik şiddet eylemleri için gerekçe oluşturmaması uyarısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Abbas, kınanmayı hak eden bu olayın, yerleşimciler ve diğer kişiler tarafından Filistinli halkımıza yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.

Sayın Başkan, bu şiddet sarmalının gösterdiği üzere, Filistin ve İsrail halkları ile bölge halkları için güvenlik ve istikrarı sağlamanın en kısa yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu belirtti."

BENİ BARAK SALDIRISI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

HAMAS: İSRAİL'DEKİ SALDIRILAR MEŞRU HAKTIR

Hamas, İsrail'de akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarında 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının "meşru müdafaa" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e son bir haftada düzenlenen saldırıların Filistin halkı tarafından "kahramanca" düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırılarla İsrail'in işlediği suçların ve terörün giderek artmasına yönelik "doğal ve meşru bir karşılık" verildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, İsrail işgaline karşı Filistin halkının "Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve topraklarını tüm gücüyle savunacağı" vurgulandı.

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