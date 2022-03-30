Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail’de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınıyorum

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

HAMAS: İSRAİL'DEKİ SALDIRILAR MEŞRU HAKTIR



Hamas, İsrail'de akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarında 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının "meşru müdafaa" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işlediği suçlara ve teröre karşılık vermek, işgal bitene kadar tüm halkımızın meşru hakkıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e son bir haftada düzenlenen saldırıların Filistin halkı tarafından "kahramanca" düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırılarla İsrail'in işlediği suçların ve terörün giderek artmasına yönelik "doğal ve meşru bir karşılık" verildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, İsrail işgaline karşı Filistin halkının "Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve topraklarını tüm gücüyle savunacağı" vurgulandı.