DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı: İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı
Son dakika haberleri... Elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü terör örgütü DEAŞ tarafından kabul edildi. Örgütten yapılan açıklamada yeni elebaşının Ebu Hasan El Haşimi El Kureşi olduğu ifade edildi.
Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.
Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.
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