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Yıl sonuna kadar Rusya'ya olan enerji bağımlılığımızı azaltacağız: AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut'tan Türkiye yorumu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Yıl sonuna kadar Rusya’ya olan enerji bağımlılığımızı azaltacağız: AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut’tan Türkiye yorumu

AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut A Para'ya özel verdiği röportajda son derece önemli açıklamalarda bulundu. Landrut, Rusya'nın Ukrayna'yı istila ettiğinin altını çizerken AB'nin yıl sonuna kadar Rusya'ya enerji konusunda olan bağımlılığını azaltacağını da vurguladı. Diğer yandan Türkiye'nin krizin çözümü konusundaki çabalarını değerlendiren Landrut "Türk heyetinin çabalarını da çok takdir ediyoruz." dedi.

AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

ENERJİ KAYNAKLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ

Rusya'nın Ukrayna'yı istilası hukuk dışı bir saldırıdır. Bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. AB geçen hafta Rusya'ya hiç görülmemiş yaptırımlar uyguladı. AB enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye karar verdi.

YIL SONUNA KADAR...

Burada Rusya'ya bağımlılığı azaltacağız. Yıl sonuna kadar kayda değer bir şekilde bağımlılığımızı azaltacağız.

TÜRK HEYETİNİN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUZ

Her barış çabasını destekliyoruz. Türk heyetinin çabalarını da çok takdir ediyoruz. Ama bu barış durumunun sahaya da yansıması gerekiyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ EN KISA SÜREDE GÜNCELLENECEK

Gümrük Birliği en kısa sürede güncellenecek. Henüz sonuca varmadık ama en kısa zamanda somut adımlar atılacak.

AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut’tan Türkiye yorumu AB DELEGASYON BAŞKANI NİKOLOUS MEYER - LANDRUT'TAN TÜRKİYE YORUMU

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