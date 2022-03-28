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Savaşın tanıkları canlı yayında! Bombalar altında ne yaşadılar?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Savaşın tanıkları canlı yayında! Bombalar altında ne yaşadılar?

Haftalardır Ukrayna'dan haberleri anbean aktaran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt yurda döndü. Peki iki isim Ukrayna’da bombalar altında neler yaşadı? Cepheden haber vermenin tehlikeleri neler? İşte tüm detaylar…

Ukrayna'da toplam 60 gündür görev yapan Emine Kavasoğlu bölgede habercilik yaptıklarını ve bu süreçte Türkiye'yi çok özlediklerini belirtti. Bölgede zorlu bir sürece tanıklık ettiklerinin altını çizen Emine Kavasoğlu şunları söyledi:

"Bizim bölgede en çok etkilendiğimiz şey sivillerin yaşadıklarıydı. Biz orada işimizi yapmak için elimizden geleni yaptık. O anda yanınıza bir bombanın düşeceği ihtimalini düşünmüyorsunuz. Bizim amacımız kurumumuz adına olanı aktarmaktı. İzleyenlerin bilgi sahibi olmaları için elimizden geleni yaptık. Çok da zorlu bir süreç yaşadık.

Biz bu yolculuğa Mariupol'den başladık. Savaşın 3. günü güvenlik gerekçesiyle oradan ayrıldık. Bu da verdiğimiz en doğru kararlardan biri oldu. Çok zorlu yolculuklar yaşadık. Çünkü gittiğimiz her bölge her hat ateş altındaydı. Ukraynalılar bizi hastanede misafir ettiler.

26-27 saat süren yolculuklar yaptık. Zor zamanlar geçirdik ve elimizden geldiğince olanları aktardık. Ben orada Niyazi'nin çektiklerini anlattım. Sizler de Niyazi'nin çektiklerini izlediniz. Biz orada yaşadıklarımızı o kadar çok anlattık ki şu anda spesifik bir şey kalmadı.

Biz orada çok zor şeylere tanık olduk. Bizim şansımız yayını bitirdikten saniyeler sonra bir boma düştü, oradan kurtulduk ama Rus meslektaşımız orada can verdi. Bu tip durumlara tanık olmak çok zor. İrpin'de sivil tahliyelerin olduğu yerde çekim yaptık. Bir çocuk kulaklarını kapatarak geliyordu ondan çok etkilendik.

Genelde orada uzun süre kalacak yiyecekler aldık. Mariupol'den çıktıkran sonra 20 tane ekmek ve su aldık. Herhalde 5-6 gün sadece ekmek ve su tükettik. Ondan sonra Kiev'de bir marketten alabildiğimiz kadar konserve ve makarna aldık. Orada çorbayı çok özledik onu bulamadık."

Niyazi Kurt'un anlattıkları:

"Savaş alanında haber çekimi olarak benim ilk deneyimimdi. Daha önce böyle bir savaşa gitmemiştim. Orada Emine abla dik durdu, ben de orada dik durabildim. Olan olaylara karşı bana kendimi iyi hissettirdi.

Gece 4'te Emine abla aradı beni yayın yapacağımızı savaşın başladığını söyledi. Ben top sesini ilk kez duydum. Uzun yolculuklar yaptık. Burada bizim ismimiz söylendi ve ailelerimiz onu duyunca rahatladı. Ben orada Emine ablanın tecrübelerinden faydalandım. Market ve yiyecek içecek konusunu Emine abla halleti. "

Savaşın tanıkları canlı yayında! SAVAŞIN TANIKLARI CANLI YAYINDA!
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