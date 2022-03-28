Savaşın tanıkları canlı yayında! Bombalar altında ne yaşadılar?

"Bizim bölgede en çok etkilendiğimiz şey sivillerin yaşadıklarıydı. Biz orada işimizi yapmak için elimizden geleni yaptık. O anda yanınıza bir bombanın düşeceği ihtimalini düşünmüyorsunuz. Bizim amacımız kurumumuz adına olanı aktarmaktı. İzleyenlerin bilgi sahibi olmaları için elimizden geleni yaptık. Çok da zorlu bir süreç yaşadık.