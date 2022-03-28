İzmir’de palmiye ağaçları neden katledildi? Kesilen palmiyeler tedavi edilebilir miydi?

Cihangir Gökalp'in canlı yayında aktardıkları:

"Bu palmiyeler için elbette bir tedavi yöntemi var. Palmiye böceği karantinaya tabi böcektir. Yıl içerisinde bir veya iki defa uygulama yaparak bitirebileceğiniz bir uygulama değildir. Bunun için topyekün entegre mücadele edilmesi gerekir. Sadece ilaç, budama ve imha şeklinde değil bunların hepsi topyekün bir mücadele şeklindedir.