İzmir’de palmiye ağaçları neden katledildi? Kesilen palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda palmiye ağacını hastalandıkları için kesmişti. Peki bu ağaçları tedavi etmek mümkün müydü? Hastalanan palmiyeler nasıl tedavi ediliyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Yüksek Ziraat Mühendisi Cihangir Gökalp verdi.
Cihangir Gökalp'in canlı yayında aktardıkları:
"Bu palmiyeler için elbette bir tedavi yöntemi var. Palmiye böceği karantinaya tabi böcektir. Yıl içerisinde bir veya iki defa uygulama yaparak bitirebileceğiniz bir uygulama değildir. Bunun için topyekün entegre mücadele edilmesi gerekir. Sadece ilaç, budama ve imha şeklinde değil bunların hepsi topyekün bir mücadele şeklindedir.
Fiziksel mücadele dediğimiz ağacın imhası, budaması bunların zamanları ayrıdır. Bizim kendimizin uyguladı endeterapik denen bir sistem var. Bu sistem uluslararası yayınlarla ispatlanmış ve yüzde 95'in üzerinde başarı oranı olan bir sistemdir.
Palmiye böcekleri yumurta bırakır. Larvaları zara verir, erginleri de sadece yumurta bıraktığından dolayı mücadele eder. Bir damar yolu gibi bir yol açılır. Yol açıldıktan sonra bu ağacın üzerine monte ediliyor. Bu 4 sene ağaç üzerinde kalıyor. Bu kanalı anahtar ile açıp tedavi uygulanır. Arkadaşlar amatörce bile uygulama yapabilir.
Endoterapi ile başarı oranı yüzde 95 ve üzerindedir. Burada gövdeye verilen uygulamada larvaların önüne geçilmiştir. Erginler içinde ağacın tepesinden mücadele edilir. Burada tamamen tepe yıkaması yapıyoruz ve oraya böcek gelip konduğunda yaşam döngüsünü kırmak için yaptığımız bir uygulamadır.
Bu uygulamalarda tamamen Tarım Bakanlığından ruhsatlı ürünler kullanılıyor. Şu anda İzmir genelindeki ağaçları yapmak 20-25 gün sürebilir."
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