Kiev’in tarihi mekanlarına koruma! Heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor

Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında anlattıkları:

"Kiev sokakları olası bir şehir çatışmasına hazırlanmış durumda. Ancak tarihi dokularında korunması için gönüllüler meydanda bulunan heykellerin çevresini sarıyor. Dün akşam saatlerinden beri Kiev çevresinde yoğun bombardıman vardı. Şu anda ise bombardıman durmuş durumda.