Kiev’in tarihi mekanlarına koruma! Heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı harekat 33. gününde devam ediyor. Gözler İstanbul’da yapılacak müzakerelere çevrilmiş durumda. Masaya güçlü oturmak isteyen taraflar sahada elini güçlendirmek için çatışmaları şiddetlendirdi. Siviller ise Kiev meydanındaki tarihi eserlerin çevresini korumak için tahkimat yapıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında anlattıkları:
"Kiev sokakları olası bir şehir çatışmasına hazırlanmış durumda. Ancak tarihi dokularında korunması için gönüllüler meydanda bulunan heykellerin çevresini sarıyor. Dün akşam saatlerinden beri Kiev çevresinde yoğun bombardıman vardı. Şu anda ise bombardıman durmuş durumda.
Ukraynalı vatandaşlar bombaların bu noktaya düşmesinden endişeli. Tarihi yapıları korumak için bir karar alındı. Gönüllüler tarihi yapıların çevresini sarmaya çalışıyorlar. Benzer görüntüler şehrin birçok noktasında var ve siperler oluşturuluyor.
Tarihi yapıların korunması için kollar sıvanmış durumda. Meydanların adını söyleyemiyoruz çünkü bu hususta yasaklar var. Savaşın başlamasından itibaren 33 gün geride kaldı. Meydanlardaki heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor.
Müzakerelerin tekrar yüz yüze başlayacağının öğrenilmesinin ardından taraflar sahada üstünlüğü ele geçirmek için yoğun bir çatışmaya girdi. Dün itibariyle Kiev ve Lviv arasındaki noktalar hedef alındı. İrpin hattında Ruslar 70 km uzaklaştırıldı. O noktada çatışmalar sürüyor."
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