Türkiye’de 57’nci: Tokat Yeni Havalimanı! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılıyor

Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki havalimanı, 100 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edildi. 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 3 adet taksi yolu, 2 adet aprondan oluşan havalimanı, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliği ile de Doğu Karadeniz Bölgesinin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek.

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