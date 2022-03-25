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Tokat Havalimanı açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 12:31
Güncelleme:25.03.2022 16:41
Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona bitti. Havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girdi. Peki Türkiye ulaşımda nasıl çağ atladı? Ulaşım projelerinin Türkiye'ye katkıları neler? Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak? A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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