Asgari ücrete ek zam gelir mi? Asgari ücrette yeni artış olur mu?
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam açıklaması yaptı ve değerlendirmenin yıl ortasında yapılacağı mesajını verdi. Peki ne kadar zam olabilir? Asgari ücrete ek zam gelir mi? Ne zaman verilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Başkan Erdoğan yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan, asgari ücrete zam olacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? sorularına yanıt verdi. Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." dedi.
Peki asgari ücrete ara zam olur mu? Ara zaman olması için ne yapılabilir? Zam ne kadar olabilir? Akıllardaki tüm sorunların cevaplarını Faruk Erem şöyle cevapladı:
"Geçtiğimiz hafta bu konu gündeme gelmişti. Biz de bu konuyu tartışma başladık. Bu sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulunca o da zam sinyalini vermiş. Zaten temmuz ayında tekrar değerlendirme için açıklama yapılmıştı.
İşçiyi enflasyona ezdirmemek gibi bir politika var. Peki bu zam nasıl olacak? Şu anda yasa yılda bir kez komisyonun toplanacağını ve onun da aralık ayında olacağın söylüyor. Burada bir küçük yasa değişikliği olacak. Bu Meclis'ten hızlıca geçirilebilir.
Asgari ücreti konuşurken iki taraflı konuşmak gerekir. Burada bir alan işçiler var bir de veren işverenler var. Burada işverene maliyetini konuşmak zorundayız. Bu konuda benim bir önerim olacak. Bu sene asgari ücrette tarihi bir zam yapıldı. Aynı zamanda tarihi bir uygulamada devreye girdi. Asgari ücrette hem gelir vergisi hem damga vergisi kaldırıldı.
Bu yapılan uygulama ile hem işçiye hem işverene destek oldu devlet. Yeni asgari ücrette devletin vazgeçebileceği bir alan var mı diye bakıldığında bir kalem var. Devletin burada SGK primi var. Burada pay yüzde 14 ve 700 lira 56 kuruş.
İşveren payı yüzde 15,5 ve SGK pirimi 775 lira 62 kuruş. İkisini topladığınız zaman 1476 lira 77 kuruş bir para yapıyor. Burada işsizlik sigortası primi var ama bu bizim önemli bir alan. Burada devlet vergiden vazgeçtiği gibi bu primlerin biz kısmından vazgeçebilirse bunu fikir olarak söylüyorum bu mümkün olabilir.
Burada hem işveren maliyet azalır. Hepimiz asgari ücretin yüksek olmasını istiyoruz. Vergi yükü azaldı prim yükünün bir kısmını da devler alırsa bunun yarısını alırsa asgari ücrete 750 liralık bir zamla 5 bine ulaştırılabilir. Bunun yapılması için önce yasanın değişmesi lazım. Bunun içinde sinyali aldık."
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