Asgari ücrete ek zam gelir mi? Asgari ücrette yeni artış olur mu?

Peki asgari ücrete ara zam olur mu? Ara zaman olması için ne yapılabilir? Zam ne kadar olabilir? Akıllardaki tüm sorunların cevaplarını Faruk Erem şöyle cevapladı:

"Geçtiğimiz hafta bu konu gündeme gelmişti. Biz de bu konuyu tartışma başladık. Bu sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulunca o da zam sinyalini vermiş. Zaten temmuz ayında tekrar değerlendirme için açıklama yapılmıştı.