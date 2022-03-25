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Asgari ücrete zam olacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta cevapladı

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Asgari ücrete zam olacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta cevapladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Başkan Erdoğan yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücrete tekrar zam olacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? sorularına da cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Brüksel'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Başkan Erdoğan, asgari ücrete zam olacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? sorularına yanıt verdi.

"Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

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